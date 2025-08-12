Alcalde Pepe Chedraui se afilia formalmente a Morena después de ser candidato y ganar la capital

El presidente municipal, José Chedraui junto a la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, durante su proceso de credencialización. FOTO: Especial

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, oficializó este lunes su afiliación al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al acudir a la sede del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) en la capital poblana.

Durante el acto, el alcalde recibió su credencial de militante de manos de la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, quien subrayó que su incorporación fortalece la unidad interna del partido y consolida el compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, tanto en el ámbito institucional como en el trabajo territorial.

La adhesión de Chedraui Budib se concretó apenas unas horas antes de la visita a Puebla de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, lo que otorgó un matiz político significativo a la jornada.

Aunque el edil ya había mostrado cercanía con los postulados del partido guinda, esta acción marca su integración formal y definitiva a las filas morenistas.

Cabe recordar que Pepe Chedraui fue designado como candidato a la alcaldía en febrero de 2024, y un año y medio después formaliza su militancia en Morena.