Extorsión en mercados: SSP confirma presencia de grupos delictivos

La Policía Municipal de San Pedro Cholula mantiene recorridos en los alrededores del Mercado Cosme del Razo, para brindar seguridad a visitantes y locatarios. FOTO: Rafael Pacheco/Agencia Enfoque

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla confirmó la presencia de grupos delictivos que realizan cobro de piso en tianguis y mercados de los municipios de Huejotzingo, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan.

El titular de la dependencia, el vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que tan solo en la última semana seis personas fueron detenidas por el delito de extorsión, y que ya se tienen plenamente identificadas a las agrupaciones criminales con mayor presencia, especialmente en Huejotzingo.

El funcionario explicó que las investigaciones se intensificaron tras denuncias de extorsión en el Mercado de las Flores, donde locatarios han reportado cobros de hasta 200 pesos diarios por parte de los extorsionadores.

En respuesta, la SSP trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado (FGE) para contener esta problemática.

“Las estamos atendiendo. Recuerden que presentamos un <b>programa estatal contra la extorsión</b>, y el cobro de piso forma parte de este delito. Lo abordamos de forma integral, en coordinación con directores de seguridad ciudadana y la Fiscalía. Recordamos a la ciudadanía que el <b>089</b> está disponible para denuncias anónimas”, declaró Sánchez González.

El director de Seguridad Pública de Huejotzingo ya entregó información clave para fortalecer las investigaciones, según confirmó el titular de la SSP.

En cuanto a San Pedro Cholula, se reportó una denuncia relacionada con agresiones físicas contra comerciantes, situación que también está siendo atendida mediante mesas de trabajo con autoridades locales.

Por su parte, en San Martín Texmelucan se detectaron actos de extorsión sistemática a locatarios, también atribuidos a grupos delictivos regionales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los comerciantes afectados para que presenten denuncias formales, a fin de avanzar en las investigaciones y garantizar condiciones seguras en los centros de abasto de la entidad.