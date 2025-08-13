Inicia BUAP proceso de inscripción del nivel medio superior

Este lunes 4 de agosto inició el proceso de inscripción para cerca de 10 mil alumnos de nuevo ingreso del nivel medio superior de la BUAP, correspondiente a los programas de Técnico en Música, preparatorias y bachilleratos, quienes acudieron a Ciudad Universitaria para entregar la documentación requerida.

Durante un recorrido por la Arena BUAP, donde tuvo lugar el registro, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez corroboró la rapidez de este trámite realizado en un máximo de 15 minutos, en el cual colaboraron 125 monitores y 80 trabajadores de la Dirección de Administración Escolar (DAE). Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad universitaria, a quienes saludó afectuosamente y preguntó por su unidad académica.

Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, con alumnos de nuevo ingreso (Foto: BUAP)

Fechas de inscripción

En entrevista, el titular de la DAE, Juan Manuel Rosas Tapia, informó que la inscripción del nivel medio superior se efectuará los días 4 y 5 de agosto, conforme al calendario de atención establecido con la letra inicial del primer apellido, de 8:00 a 17:00 horas.

Posteriormente, del 6 al 8 de agosto comenzará la inscripción de los estudiantes del nivel superior, quienes al igual que los primeros iniciarán clases el próximo 11 de agosto.

Por otra parte, el funcionario dio a conocer que el 9 de agosto se llevará a cabo la inscripción de mil alumnos del nivel medio superior en sedes regionales, con el fin de acercar este proceso a las comunidades más alejadas.

Rosas Tapia también comentó que aquellos jóvenes que no pudieron pagar su póliza de aportación 2025 podrán hacerlo en la Arena BUAP, ya que se habilitó una ventanilla del banco HSBC, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Alumnos de la BUAP

Para la realización de este proceso se habilitaron 50 módulos, de los cuales 48 efectuaron la revisión integral y dos fueron para la atención de estudiantes extranjeros, de doble matrícula, sin póliza de pago y para el Bachillerato Internacional 5 de Mayo.

Los documentos requeridos en original y copia son comprobante de resultados, identificación oficial vigente con fotografía, certificado de estudios (legalizado según sea el caso), acta de nacimiento, formato de consentimiento para uso de datos personales debidamente firmado -el cual se descarga en la cuenta de autoservicios- y constancia del IMSS o comprobante vigente de otro seguro médico. Además, póliza y comprobante de pago por concepto de la aportación correspondiente a la inscripción. Esta documentación se deberá presentar en un sobre tamaño oficio color manila.