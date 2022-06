Niño cae durante recreo en escuela de Querétaro y termina parapléjico

El pequeño, de 11 años, tropezó el pasado 30 de marzo de 2022 en su Primaria “República Francesa”, ubicada en la colonia Garambullo, en Querétaro, y se golpeó la cabeza; ahora, yace en una cama en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro con daño neuronal.

¿Qué se sabe de la caída de Isaac Gabriel?

La madre del menor, Citlally Magali Maya, relató que fue alertada por la escuela a cerca de la caída de su hijo y, cuando llegó, le vio sentado, solo, en una jardinera. La educadora con la que conversó le mencionó que el niño se había raspado la oreja únicamente y que lo que quería era ser “apapachado” por la madre; sin embargo, instantes después, de camino al doctor, el niño empezó a vomitar y una vez en urgencias, su estado fue clasificado como de gravedad.

“Me dijo: ‘me siento mareado’, yo le dije: ‘vamos al doctor, hijo’, y le compré un juguito porque me dijo que tenía sed; entonces, yo creo que avancé, de camino, de trayecto en tiempo, unos 10 minutos, nos paramos, cerca de la colonia del Sol y empezó a vomitar”.

De acuerdo con la autoridad, la maestra y la institución actuaron con apego al protocolo de atención al llamar a la madre, antes que a una ambulancia, teniendo en cuenta la gravedad del golpe. Cabe mencionar que las escuelas públicas en México carecen de personal médico calificado que pueda atender incidentes similares y, de esta forma, aminorar el riesgo de que casos como el de Isaac sucedan.

De acuerdo con Citlally, su pequeño presenta muerte total de las neuronas del hemisferio derecho en su parte frontal, lo que derivó en falta de coordinación, habla e inmovilidad, entre otras consecuencias; por lo pronto, Isaac permanece postrado en cama, en espera de ser dado de alta; sin embargo, su condición actual permanecerá el resto de su vida.

“El niño ya trae un daño neurológico irreversible, todo el lado derecho frontal, todas sus neuronas están muertas, mi niño está postrado en cama, no reacciona, no entiende el medio, no coordina el cuerpo. Nos cambiaron la vida, a él más que nada, y a mí”.

— Citlally Magali Maya Aboites, madre de Isaac Gabriel