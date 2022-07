“Hago todo para que le vaya bien al presidente”: Mauricio Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, no cree en las divisiones y tiene una visión clara: si le va mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, le va mal al país. Por eso, en entrevista exclusiva con Publimetro, aseguró que —aunque tienen algunos puntos encontrados— busca evitar todo diálogo que cause división contra el mandatario federal.

El empresario y político que llegó a la gubernatura por el PAN —pese a no estar afiliado a este partido político— se sinceró sobre lo que necesita el estado, habló sobre lo que prevé que suceda con el instituto blanquiazul y del legado que aspira dejar como político y persona.

El inicio de su sexenio fue muy complicado, quizá el más complejo en 50 años. ¿Cómo lo enfrentó?

— Yo vengo de la iniciativa privada y cuando eres empresario estás acostumbrado a los retos que cada día te pone, ya sea la clientela, la productividad, la tecnología, la competencia, los propios gobiernos y cuando yo entré entramos con el reto y los desafíos de las lluvias. Lo fácil para cualquier gobierno que va entrando sería echarle la culpa a lo que pasó antes y ahora a mí me queda claro que me contrataron para resolver y mejorar la vida de los que votaron y los que no votaron por mí.

Tenemos un gobierno nuevo, entrante, pero con una gran calidad en las personas que están entrando conmigo: Lupita Murguía, Marco del Prete, Agustín Dorantes, Ginette Amieva, Rogelio Vega, Mario Ramírez.

Toda esa gente ha dado resultados desde un inicio, pero también creo que hemos sabido responder de forma contundente.

Publimetro Querétaro. (FERNANDO RODZAR)

¿Ya se afilió al PAN?

— No me he afiliado al PAN, soy un panista sin credencial, nunca iría por ningún otro partido. Yo me debo mucho al PAN y si llegué a ser presidente municipal, senador, coordinador de la bancada de oposición más importante del país y ahora gobernador es gracias al PAN y por supuesto que me gusta ser agradecido, porque me considero alguien bien nacido.

¿Veremos entonces seis años de un gobernador ciudadano?

— De un gobernador ciudadano que sabe que representa a un partido político y que tengo el compromiso y la obligación de hacer quedar bien a un partido político que confió en un ciudadano.

Y por eso confío en el PAN, porque el PAN no nació de una revolución, no nació de un caudillo y el PAN nació de los ciudadanos.

Que sí se perdió un tiempo el PAN en una especie de autocrítica y por eso, cuando te pierdes, mi papá decía que había que volver a los principios y por eso el PAN está regresando a sus principios y aquí en Querétaro estamos muy abiertos a los ciudadanos que quieran participar en política.

¿Cuándo se perdió el PAN?

— Yo creo que se fue perdiendo desde que ganó; por ejemplo, en Querétaro, en el 2006 la soberbia que tuvimos en aquella época, que era un gobierno que, desde mi punto de vista, el gobierno de Paco Garrido ha sido de los mejores que ha tenido Querétaro, con grandes resultados; sin embargo, se alejó de la gente del partido. Yo fui a buscar ser militante panista en el 2006, yo era presidente de la Cámara de Comercio y no me dejaron ser porque ya estaban llenos, ya estaban completos, entonces creo que esa parte del alejamiento que tuvo el PAN con los ciudadanos lo pagamos, sin lugar a dudas.

¿Su relación con el presidente?

— Yo creo que el presidente quiere lo mismo que yo, que le vaya bien a México y que le vaya bien a Querétaro y solamente los mezquinos quieren que le vaya mal al presidente. Al contrario, yo quiero que le vaya bien al presidente y, por parte de Querétaro, hemos tenido una muy buena relación con él. Por supuesto, hay cosas donde no coincido, donde tengo una visión totalmente diferente; sin embargo, yo creo, quiero y hago todo lo posible porque le vaya bien al presidente.

Yo creo en la unidad, no creo en polarizar a la sociedad, no creo en conservadores y liberales, eso es algo que terminó hace más de 150 años y que nos costó muchas vidas y mucha división. Cuando México se divide pierde la mitad de su territorio y cuando México se une, sabemos defender y pudimos sacar, por ejemplo, a un emperador extranjero.

¿Que no se distraigan en su equipo?

— Siempre hay cantos de sirenas para todas y para todos, incluyéndome. En esta parte yo siempre lo he dicho, que tenemos que buscar trabajar en lo que estamos haciendo en este momento.

Ese siempre ha sido mi comentario con mi gente, con mi gabinete y, por supuesto, con el PAN de decirles que si alguien quiere crecer primero hay que hacer bien su trabajo. El tema de la energía, hicimos una agencia estatal de energía para darle sustentabilidad a Querétaro para los siguientes años en energía y seguir atrayendo inversión.

El tema de mejora regulatoria, con una planeación para los próximos 50 años y para los próximos 100 años de Querétaro.

Pensar en el Querétaro que queremos; trabajar, no podemos llegar al futuro sin sacrificios, por eso le estamos entrando a la obra más grande de la historia moderna de Querétaro, que es Paseo 5 de Febrero, una avenida donde pasan 120 mil coches diarios, donde pasan 300 mil personas diarias en transporte público, 30 mil personas caminando y la calidad de vida de todas ellas está muy complicada y por eso le estamos entrando sabiendo que va a haber mucho desgaste durante más de un año, 15 meses, y en estos 15 meses nos estamos jugando una gran parte del gobierno, sabemos lo que tenemos que hacer.

¿Cuál quiere que sea su legado?

— En materia política, sin duda, la certidumbre jurídica. Se vale manifestarse, se vale, es un derecho constitucional, lo que no se vale es lastimar a terceros, por eso cuando hubo unos violentadores políticos que lastimaban a esta vialidad, que es importantísima a nivel nacional, pues a los 40 minutos tuvimos que actuar.

No fue fácil, lo fácil hubiera sido haberlos dejado o haber buscado una negociación, que se buscó al principio, pero ellos no querían hablar, querían lastimar y, si es así, teníamos que actuar y ser gobierno, que es lo que la gente quiere, que es que la ley se respete y defender a Querétaro.

Y estos cambios de leyes que hicimos en materia de seguridad, donde ya los policías de proximidad tienen muchas más atribuciones. No vamos a decir que no van a pasar cosas, pero cuando pasen, vamos a ir por ellos.