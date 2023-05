En Querétaro se garantiza el abasto de medicamentos y atención médica de calidad

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, comunicó que en el estado el nivel de surtimiento de recetas de medicamentos se ha incrementado sostenidamente hasta llegar al 95 por ciento, acción que garantiza, dijo, que en su gobierno las y los queretanos reciban atención y servicios de salud de calidad.

“Poder surtir el 95% de las recetas, yo considero que ni en las farmacias privadas o en los hospitales privados tienen la posibilidad de tener esta cantidad que sea de la receta, aquí quisimos cambiar la forma, que no sea lo que yo tengo de claves, sino que sea que cada cliente, cada paciente, cada ciudadano que vaya y que pida su receta, que por lo menos el 95%”, precisó.

Desde el Centro Estatal de Distribución de Medicamentos e Insumos Médicos de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Kuri González refirió que uno de los temas más relevantes de su gestión es llevar atención médica a todos los rincones; además, se planteó como prioridad lograr el abasto de medicamentos, pues recordó que cuando recibió la Secretaría de Salud, en lo que se refiere a este tema, tenían un área de oportunidad con solo el 50% de surtimiento de receta.

“Yo creo que el tema de salud es tan importante (…) lo más caro es no tener las medicinas, no me puedo imaginar la angustia de las personas que, con un hijo con cáncer, un hijo enfermo, que no tengan las medicinas en su momento debe ser algo muy angustioso; así como lo más caro (…) es no tener agua o no tener energía o no tener una buena movilidad y por eso en Querétaro le apostamos a que hagamos sacrificios ahorita para tener una mejor calidad de vida el día de mañana”, manifestó.

Aunado a lo anterior, señaló algunas de las acciones que abonan a elevar al siguiente nivel los servicios de salud en la entidad, con la dotación de herramientas y equipamiento que se realizó en el Hospital General, que lo hace un espacio de calidad; así como en el Hospital del Niño y la Mujer; y el mantenimiento que se da en todas las clínicas de atención médica para beneficio de las y los queretanos, a fin de que nadie se quede sin servicio.

Mauricio Kuri González Foto: Especial

Durante su intervención, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, reportó que en la presente administración se han fortalecido 198 centros de salud, cinco hospitales y 67 unidades móviles distribuidos a lo largo y ancho del estado, divididos en cuatro jurisdicciones, ubicados de forma estratégica para brindar a los servicios de salud desde la parte preventiva, detección oportuna de complicaciones y la referencia a unidades de mayor complejidad.

Explicó que en cuanto a la distribución de la población según su afiliación a alguna seguridad social o no, casi el 53% de la población en Querétaro tiene seguridad social, es decir, son atendidos en el Seguro Social o en el ISSSTE; en tanto la población sin seguridad social que es la que le corresponde a los Servicios de Salud del Estado es del 47 por ciento.

Para lograr un abasto óptimo de medicinas de recetas, la funcionaria estatal, informó que posterior a la indicación del Gobernador de mejorar en este rubro se dieron a la tarea de emplear una estrategia de vinculación entre el encargado de la administración y la distribución de insumos con SESEQ, un sistema de control de inventarios que se alimenta en tiempo real.

Además de la instalación del Centro de Distribución (CEDIS) que permitió reunir varias bodegas que se tenían dispersas y al tener todo en un solo lugar permite una mayor facilidad para la dispensación y la atención de las necesidades de las unidades, espacio que tiene 5000 metros cuadrados, cuatro mil 50 posiciones para el resguardo de 10 millones de piezas.

Destacó que el gobierno estatal invirtió en 2022, en la compra de insumos, 445 millones de pesos, cifra que pasó a 578 millones en 2023, lo que representa un incremento del 30%. Respecto al tema del panorama COVID-19, Pérez Rendón indicó que la pandemia ocasionada por este virus aún no ha terminado, por lo que llamó a la población a ser prudentes y no bajar la guardia.