Denuncia Santiago Nieto que hay ‘Abusos del Bienestar’

La Secretaría del Bienestar delegación Querétaro no está cumpliendo las reglas y está utilizando los programas sociales para favorecer a “corcholata”, denunció Santiago Nieto Castillo, enlace estatal para la promoción de Marcelo Ebrard, quien exhortó a que esta área debe entender que su función es apoyar a las personas que más lo necesitan y reducir las desigualdades, y no apoyar una candidatura en particular.

“Veo que se han estado utilizando los programas sociales para promocionar un espacio y nuestra postura es muy clara, tenemos que cumplir la ley y en la ley se establece que el condicionamiento de programas sociales, la compra y coacción del voto, en términos del artículo 11 de la Ley General de delitos electorales, es una conducta delictiva que amerita prisión preventiva oficiosa y nosotros somos los primeros responsables, por ser simpatizantes y militantes de Morena, en hacer cumplir la ley” — Santiago Nieto Castillo

Refirió que se tiene conocimiento de que se han presentado denuncias en el ámbito administrativo-electoral y penal por otros partidos políticos, y aunque como simpatizantes no han recurrido a estas acciones apeló a la ética, responsabilidad y la congruencia.

“Ustedes lo saben, hay un caso muy particular en Huimilpan y nosotros vamos a plantear un exhorto muy claro para que este tipo de conductas en Querétaro cesen”, dijo.

En este mismo marco, emitió un exhortó a la dirigencia nacional de Morena, para que ya se defina el procedimiento para la encuesta que definirá a la persona que coordinará los comités de defensa de las IV Transformación, en donde señaló que el planteamiento será una sola pregunta.

“Queremos que sea una pregunta abierta a toda la ciudadanía, por supuesto que formamos parte de un movimiento, pero es un movimiento que aspira a transformar la vida pública de México y esto es algo que se puede hacer solo sí se abre esta expresión política”, comentó.

Elección de candidaturas al Senado debe ser mediante encuesta

En este mismo sentido, adelantó que al igual que como se realizará una encuesta para la selección de la candidatura presidencial, se buscará replicar para la selección de candidaturas al Senado.

“Yo en lo particular lo diría, vamos a exigir una encuesta para senador de la república”, sentenció, como parte de estas propuestas para garantizar “piso parejo”, y en donde también destacó la necesidad de que aspirantes soliciten licencia para participar en el proceso electoral.

Reconoció el crecimiento de este movimiento en el país, por lo que también acotó que Querétaro merece ser gobernado por una visión de izquierda, y con ello poder disminuir la inseguridad, aumentar la movilidad en la zona metropolitana, aumentar la seguridad ante las cifras de robo a casa habitación y vehículos, así como reconocer existencia de grupos delictivos de carácter nacional, por lo que dijo confiar que se ganará en Querétaro, San Juan del Río y el Marqués.