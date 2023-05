Impuestos ecológicos incrementan costos de construcción

Desde que entraron en vigor los impuestos ecológicos en este año, los materiales de construcción en Querétaro subieron alrededor de 30%, y los costos totales de las obras incrementaron hasta 10%, estimó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, Óscar Hale Palacios.

Luego de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) implementara una serie de “impuestos verdes” a empresas por emisiones contaminantes, el líder empresarial señaló que los bancos de materiales han resentido estos cobros, por lo que han tenido que encarecer los insumos, y por consecuencia, se ve impactado el costo final de las obras para los clientes.

“Está impactando en este año el impuesto ecológico a los bancos de materiales, eso nos está aumentando un 30 por ciento el costo de los materiales, y esto sí afecta de manera considerable a cada obra. Por ejemplo, en una obra de urbanización impacta hasta en un 10 por ciento este impuesto ecológico”, dijo.

Hale Palacios sostuvo que la SEDESU planteó incentivos fiscales a las empresas que cuenten con sistemas de reducción de impacto ambiental, pero no han sido implementados. Por ello, la CMIC le envió una serie de recomendaciones para que los bancos de materiales tengan la oportunidad de liberarse del impuesto. Si bien dijo que la dependencia ha mostrado disposición, mencionó que insistirá para que sus propuestas sean tomadas en cuenta.

“Lo que queremos es que las reglas claras del impuesto sean bien establecidas, en la cual había comentado la autoridad que puede haber incentivos fiscales a través de la implementación de un sistema que aminore el impacto ambiental, lo cual todavía no han sido publicadas, entonces no hay ningún banco de materiales que pueda implementarlo porque no hay qué implementar”, aseveró.

Detalló que algunos de los materiales más encarecidos han sido los cementos, los impermeabilizantes y los porcelánicos, con aumentos entre 10% y 12%. Agregó que la inflación también subirá el costo de los materiales en alrededor de 10% durante este año, incremento que también deberán absorber los clientes.