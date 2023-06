Educación no puede revisar mochilas, es tarea de padres

La Secretaría de Educación del estado de Querétaro no está facultada para revisar las mochilas de los estudiantes debido a que vulneraría su derecho a la privacidad. Así lo aseveró la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón, quien señaló que deberán serán los padres de familia quienes se organicen con las escuelas para hacer estos chequeos.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que en Querétaro se implementen revisiones a las pertenencias de los alumnos para evitar que carguen con objetos riesgosos, la secretaria aclaró que sería imposible, ya que se trataría de una violación a sus derechos humanos, especialmente al tratarse de menores de edad.

“La escuela es el reflejo y el espacio donde se observa la propia comunidad, lo ideal es que la comunidad trabaje en torno a la escuela y se apropie de ella. En Querétaro no es tanto que tengamos o no una dinámica de revisión de mochilas, sino que más bien en atención a la no vulneración de los derechos humanos no se podría hacer, sobre todo porque son menores de edad”, dijo.

Explicó que los padres de familia son los únicos responsables en el actuar de sus hijos. Por ello, mencionó que si desean revisar las mochilas a las entradas de los planteles, deben llegar a un acuerdo con los directivos para crear brigadas de chequeo. Mencionó que incluso este tipo de organizaciones suelen llegar a ser más exitosos en cuanto a la prevención que algunos mecanismos oficiales.

“Creo que cuando los padres y las madres de familia se organizan en torno a una circunstancia o una situación en específico y dialogando con los docentes, el director o la directora es como se pueden hallar las mejores soluciones más que una determinación desde la verticalidad de una autoridad”, sostuvo.

En otro asunto, al ser cuestionada sobre el posible uso de uniforme neutro en las escuelas públicas, tal y como se aprobó recientemente en la Ciudad de México, indicó que en Querétaro no es obligatorio llevar uniforme, por lo que los menores también tendrán libertad de vestir conforme a sus intereses, siempre y cuando lo acuerden los padres y las escuelas.

“Recordemos que el uniforme no es obligatorio, yo creo que tenemos que partir de eso y la no obligación del uniforme invita a que finalmente tengamos mucho la intencionalidad de estar atendiendo el interés superior del menor”, puntualizó.