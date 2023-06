Construcción de hotel en zona protegida de Bernal podría avanzar: Sedesu

De lograr la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental y el aval del Consejo de administración de la Peña de Bernal, la construcción de un hotel en la zona protegida podría reactivarse, reconoció Marco Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Fue a finales del mes de marzo cuando se dio a conocer la clausura de la obra, de 13 habitaciones, con alberca y otros servicios, al considerarlo un riesgo para el patrimonio natural del estado y la biodiversidad de la zona.

Al momento se tiene una clausura total temporal, como sanción impuesta por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), luego de que los particulares no acreditaron contar con los permisos para desarrollar el hotel, sin embargo, también señaló que ya solicitaron la manifestación de impacto ambiental, que es el primer paso para la construcción.

Precisó que, si bien el área en donde se comenzaba a construir el hotel se encuentra en un Área Natural Protegida (ANP) de carácter estatal, de acuerdo con el programa de manejo publicado desde 2011, se categorizó como subzona de aprovechamiento social, por lo que puede tener uso para actividades de investigación o ecoturismo, entre otros.

“El predio donde se pretende edificar era un banco de materiales, que se extrajo y se rellenó con cascajo y otros elementos y se niveló, pero como está dentro del ANP, a pesar de que tenga algunos usos como investigación, ecoturismo y otros, no podemos obviar que el que quiera hacer una obra en algún polígono, y que sea mayor a 5 mil metros cuadrados, por obligación necesita pedir autorización a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y ya estará por parte del Consejo de Administración que autorice la edificación de este desarrollo”, indicó.

El Consejo de Administración está conformado por personal de la Secretaría, personal del municipio, por los propietarios de los predios del área y autoridades federales, explicó, aunque al momento “no se ha instalado formalmente”.

“(¿De cumplir con el proceso y aval del Consejo?) Eventualmente podrían (continuar). Hoy no hay nada, y eso es lo que el derecho les otorga, y Querétaro es un estado donde se respeta la ley y se ejerce el estado de derecho, solo que tan es de aquí para allá como de allá para acá. El que quiere edificar tiene que cumplir lo que la ley establece y si no lo hacen, aunque sea un predio que no tenga valor ambiental y sea de su propiedad, deberán cumplir con lo que la ley establece y no hay vuelta de hoja”, sentenció.

Aclaró que con independencia de las posibilidades que les otorga la ley, las sanciones se aplicarán, y aún continúa un proceso legal por parte de la PEPMADU, y de encontrar daño ambiental podría ser la clausura total definitiva y hasta su demolición, y si se demuestra que se retiró masa podría haber acciones de restauración.

Descartó que se tengan identificadas más situaciones de esta naturaleza, ya que se mantienen vigilantes de cualquier desarrollo, por lo que invitó a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes cuando detecten alguna situación que consideren atente contra el medio ambiente.