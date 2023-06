Denuncian acoso sexual y hostigamiento en Dirección de Inspección Municipal

Un inspector del municipio de Querétaro fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante el Órgano Interno de Control por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral hacia una de sus compañeras en la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos.

De acuerdo con una denunciante anónima, desde su ingreso como inspectora en octubre de 2021, el hombre la acosaba constantemente con mensajes de texto inapropiados, y en una ocasión la besó a la fuerza.

“Este señor desde el primer día que lo conocí estuvo mandándome mensajes subidos de tono, muy intensos, no era normal, desde el primer día que lo conocí, y eso fue en noviembre”, dijo.

Señaló que el presunto acosador, quien continúa laborando en la Dirección de Inspección, tenía las mismas conductas con varias de sus compañeras, de las cuales a una incluso llegó a tocarla sin su consentimiento. Reveló que varios de los trabajadores varones replicaban dichas agresiones, y que contaban con chats de WhatsApp en los que sexualizaban tanto a inspectoras como a comerciantes.

“Éramos muchas mujeres (…), una de ellas era una compañera, ellos ya llevaban tiempo trabajando en el mismo departamento, se odiaban y no se tragaban, y una vez platicó que era porque el señor la comenzó a acosar y ella le dijo que no. (…) Incluso, esto no es algo que invente, muchos inspectores lo saben, que el señor se tomaba el atrevimiento, tan sucio que era que le tocaban los pechos enfrente de todos”, expuso.

El sujeto siguió acosándola durante alrededor de siete meses, enviando presuntamente a personas para que la siguieran durante sus horas de comida, y dando la ubicación de la mujer a algunos comerciantes para que la hostigaran. La hoy extrabajadora reportó al hombre a sus superiores, quienes supuestamente fueron omisos, ya que, aseguró, el inspector estaba protegido por los dirigentes.

Sin embargo, en junio de 2022, el hombre provocó su despido injustificado con presunta complicidad de la coordinación, la cual habría interrumpido arbitrariamente su contrato laboral.

A raíz de ello, la presunta víctima decidió presentar una denuncia —con número de expediente OIC/DI/D-468-E/2022— ante el Órgano Interno de Control del municipio el 25 de noviembre de 2022. Sin embargo, la instancia determinó que las faltas administrativas del inspector no fueron graves, por lo que no fue sancionado. La mujer insistió con la denuncia interna, y a un año de su despido, apenas se realizará la audiencia inicial el 16 de junio.

En abril de este año lo denunció por acoso y hostigamiento ante la Fiscalía General del Estado, que abrió la carpeta de investigación con el número CI/QRO/14455/2023, sin que hasta ahora se reporten avances significativos.

La ex inspectora también fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de su ex pareja sentimental, quien también laboró un tiempo en la Dirección de Inspección. Sin embargo, en este caso el sujeto fue sancionado con la no renovación de su contrato, y tras haber sido denunciado ante la Fiscalía en febrero de 2022, tuvo que dar una compensación económica como reparación del daño.