Conmemoran el Día de la Libertad de Expresión

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, convivió con periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de la entidad para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión en México, que se celebra cada 7 de junio.

En presencia de funcionarios e integrantes de la prensa queretana, el mandatario estatal reconoció la labor de los comunicadores para informar a la sociedad sobre el devenir diario de Querétaro. En ese sentido, les pidió continuar con su exigencia y crítica hacia el actuar del gobierno, para promover la participación ciudadana y la construcción de la democracia.

“Muchas gracias por rifarse por Querétaro, muchas gracias por decir la verdad, porque por medio de ustedes es que nos podemos acercar de forma directa con los ciudadanos, porque no es lo mismo que lo diga yo a que lo digan ustedes, porque en este momento cualquier persona que tiene un teléfono se vuelve un reportero, pero no es lo mismo que lo diga cualquier persona a que lo diga un medio de comunicación hecho y derecho”, dijo.

Además, sostuvo que su gobierno trabajará para procurar la libertad de expresión, así como para garantizar la integridad y seguridad de quienes se dedican al oficio periodístico.

“Por mi parte decirles que en mi gobierno está garantizada la libertad de expresión en cualquier de sus modalidades que pueda ir en contra, económica, verbal e incluso de seguridad integral para las y los periodistas, esa es mi chamba, darles esa tranquilidad”, expresó.

Por su parte, la periodista Lina Salinas subrayó que los medios de comunicación son el vínculo de la información con la ciudadanía, y recordó que la fecha sirve para concientizar sobre las diferentes violencias que sufren los periodistas en México y la importancia de defender la libertad de pensamiento.

“Hoy, ante mis colegas, me siento muy honrada y afortunada de estar con ustedes, por lo que les pido que sus palabras con cada vocal, con cada consonante, lleven siempre la verdad y no encomiendas, hagamos o no a nuestras profesión”, sentenció.