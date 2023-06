Pendientes 500 mdp por predial en la capital

El municipio de Querétaro falta por cobrar alrededor de 500 millones de pesos del impuesto predial en este año, señaló el secretario de Finanzas de la capital, Francisco Martínez Domínguez.

De acuerdo con el funcionario, entre enero y mayo pagaron su predial 293 mil contribuyentes, que corresponden al 75% de las 390 mil claves catastrales del municipio, por lo que faltan unas 97 mil personas por cumplir con su pago.

“La cartera vencida es del 25% del total de las claves y tenemos una cartera vencida de más o menos alrededor de 500 millones de pesos”, dijo.

Indicó que a la fecha se han recaudado cerca de mil 200 millones de pesos, lo que corresponde al 90% de la meta propuesta a inicios de año, que es de mil 330 millones de pesos.

Sobre juicios de embargo a morosos, informó que en lo que va del año se han promovido 8 a personas con adeudos de entre 5 y 10 años; no obstante, no se han llevado a cabo. En ese sentido, Martínez Domínguez mencionó que el municipio pugna por no llegar al extremo de embargar los inmuebles, sino que previamente se expiden cartas invitación para que los deudores se pongan al corriente con su predial.

“Lo que se ha hecho como tal en este año han sido cartas invitación y requerimientos de pago para promover la regularización en el pago del predial, es básicamente en lo que nos estamos enfocando en este momento, en requerimientos, no tanto a embargos o juicios de embargo”, explicó.

Finalmente, destacó que durante enero alrededor de 222 mil personas —el 57% de padrón catastral— pagaron su predial, por lo que se les otorgó un seguro de vivienda con cobertura en caso de inundación, incendio o robo. De enero a mayo se hicieron efectivas 80 pólizas de seguro, de las cuales 49 fueron por robo, 15 por daños, 13 por inundaciones, 10 por incendio y 3 por responsabilidad civil. El costo total de los siniestros fue de 740 mil pesos.

“En el caso de casa habitación para el tema de incendio, inundaciones y extensión de cubierta se tiene una suma asegurada de hasta 50 mil pesos, 20 mil para el tema de robo y 15 mil pesos por responsabilidad civil a terceros”, detalló.

Cabe señalar que en el 2022 se recaudó un total de mil 259 millones de pesos por el impuesto predial. Además, alrededor de 80 mil claves catastrales quedaron pendientes de cumplir con sus obligaciones.