Se aprueban aumento de sueldo de 100% funcionarios de Colón

Por mayoría, los síndicos y regidores del Municipio de Colón, se autorizaron un incremento en sus dietas del 100 por ciento para ellos y todos los integrantes del Cabildo.

En sesión ordinaria celebrada este martes, se presentó el proyecto de acuerdo, mismo que fue ingresado por los síndicos Ramiro Prado Bárcenas, María Leticia Espinoza Pérez y los regidores Maricela Hurtado Ramírez, Cecilia Cabrera Yáñez, Olga Gutiérrez, Daniel López Castillo y Gaspar Ramón Trueba Moncada.

Este acuerdo proponía modificar la dieta de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Colón para pasar de 43 mil pesos mensuales a 85 mil pesos al mes.

El Presidente Municipal Manuel Montes Hernández dijo que la solicitud del incremento salarial propuesto no podía ser autorizado, sin antes revisarse el cumplimiento de ciertas disposiciones como lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios.

Explicó que existen condicionantes que marca la ley y que se deben cumplir y que la propuesta aprobada por los síndicos y regidores carecía de sustento, por lo que determinó votar en contra de la propuesta.

Montes Hernández dijo que adicional a que no se consideró en el momento presupuestal oportuno, para realizar dicha modificación.

“En este sentido, me abstengo de votar por la propuesta realizada ante la posibilidad de causar un daño al erario público, al no contar con los elementos suficientes vertidos por las áreas competentes que determinen que dicha propuesta cumple con las disposiciones jurídicas y financieras correspondientes, y que no implique que con dicha determinación de este órgano colegiado, se incurra en una irresponsabilidad”, dijo.

Se registraron 8 votos a favor, y 5 en contra, por lo que el acuerdo terminó por ser aprobado, con los que los integrantes del Ayuntamiento del municipio de Colon, en el semidesierto queretano, cobrarán el aumento, a partir de la próxima quincena.

En esta misma sesión se acordó que la Sesión de Cabildo para conmemorar los 100 años de Colón como municipio libre y soberano, se realice a las 10:00 horas del 1 de julio, acorde a la agenda del Gobernador Mauricio Kuri, quien es invitado de honor al evento.