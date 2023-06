Agua, energía y mercado laboral, retos de competitividad en Querétaro

Para que Querétaro siga siendo competitivo en atracción de inversiones y aproveche el “nearshoring” necesita fortalecer su mercado laboral, así como atender los problemas de abastecimiento de agua y energía para las empresas, indicaron autoridades del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) tras presentar el Índice de Competitividad Estatal 2023.

De acuerdo con el informe, Querétaro es la segunda entidad más competitiva del país, por encima de estados como Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur o Jalisco, y solo por debajo de la Ciudad de México.

Subió dos posiciones con respecto al año pasado, y se colocó entre las diez mejores entidades en 8 de los 10 indicadores de competitividad; destacó, por ejemplo, en el primer lugar en cuanto a menor percepción de corrupción, primer lugar en mejora regulatoria o tercer lugar en interacción del gobierno por medio electrónicos, entre otros.

Sin embargo, según el director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús Carrillo, la llegada de empresas extranjeras requiere satisfacer sus necesidades de agua y energía. Pese a reconocer que Querétaro está comprometido a solventar dichas necesidades, precisó que la entidad debe avanzar en la generación de fuentes renovables, pues en un futuro cercano, las importaciones requerirán bajas huellas de carbono.

“Con este fenómeno (el nearshoring) van a venir atadas muchas necesidades de infraestructura, dos en particular, la primera es en materia de agua, no solo porque la industria requiere agua, aunque no es el principal consumidor de este líquido, y el otro elemento es el de la energía, la energía es fundamental para la vida en sociedad y para la producción, y para el incremento en la productividad y competitividad”, dijo,

Agregó que otro gran reto para Querétaro es fortalecer el mercado laboral, ya que en ese rubro se colocó en el lugar 13. Señaló que, si bien el estado cuenta con un alto índice de trabajo formal, el 26% de los queretanos trabajan más de 48 horas semanales, por lo cual se requiere aumentar la productividad, y así disminuir las jornadas laborales.

Al respecto, el gobernador Mauricio Kuri González aseveró que su gobierno se encuentra atendiendo dichas problemáticas con acciones como el proyecto del Acueducto III y el trabajo conjunto con la Comisión Federal de Electricidad para combatir el déficit de energía eléctrica a nivel nacional.

“Sabemos que hay retos, pero vamos en el camino correcto. Sabemos que necesitamos energía, y aunque es un tema federal, no estamos volteando para otro lado para echarle la culpa a alguien, estamos haciendo lo que nos corresponde para asegurar el futuro de la energía”, concluyó.