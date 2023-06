Centro de Geociencias en UNAM registra al menos 3 eventos sísmicos al día en Querétaro

El Centro de Geociencias de la UNAM en Querétaro, detalló que en promedio se registran de uno a dos eventos sísmicos al día, explicaron los investigadores Juan Martín Gómez González y la Dra. Susana Alaniz Álvarez; y Juan Pablo Bernal Uruchurtu, secretario académico.

Gómez González, también co-coordinador de la Red Sismológica, detalló que en la entidad hay una red de 10 estaciones sísmicas en las que se ha registrado estos movimientos, que en su mayoría son de micro sismicidad, es decir, que no son perceptibles, pero que demuestran que Querétaro es parte del 95% del país en donde sí tiembla.

“Es relativo porque no todos se registran en las estaciones, pero estamos teniendo de 2 a 3 eventos sísmicos al día por estación, hay días que no tenemos ninguna y otros en los que tenemos 10 en varias estaciones, pero la mayoría de ellos no se perciben”, explicó.

Los movimientos, apuntó que han estado ocurriendo desde los 3 hasta los 15 kilómetros de profundidad, pero que a mayor profundidad son más difíciles de visualizar al tratarse de deformaciones pequeñas, pero que el estado al tener más de 50 fallas en una longitud de 200 kilómetros de largo y 80 de ancho en promedio, no se puede saber cuándo se moverá, pero sí trabajar en la ampliación de la red para conocer las frecuencias y magnitudes.

Recordaron que desde 2007 que se comenzó a trabajar en colaboración con Protección Civil, y a partir de esta suma de esfuerzos se pudo lograr la implementación de estaciones en los municipios y que desde 2021 ya se emite información en tiempo real, en Arroyo Seco, Jalpan, Tancoyol, en Valle de Guadalupe y otra en Otates Landa, Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín, Tequisquiapan, y Juriquilla.

Aunque no hay antecedentes de sismos de magnitud mayor a 5, ya que en su mayoría son del 3.5 y el último registrado en Pinal de Amoles fue de 4, no se advierte que en un período cercano pudiera haber movimientos de mayor magnitud, sin embargo, reconoció que la naturaleza es la encargada de romper mitos.

Apuntó que al momento se tiene la intención de sumar 30 estaciones más en el estado, de la red demográfica y estereográfica, al reconocer que entre más infraestructura se tenga se podrá obtener mayores detalles del fenómeno sísmico.

“Querétaro pasó de ser un estado en donde la sismología era anecdótica a ser de los primeros 5 estados con mejor infraestructura del país”, finalizó.