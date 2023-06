Encabezan asesores Legislativos del senador Gilberto Herrera la marcha por la “libertad de los presos de escolásticas”

El pasado martes, a las 8:30 horas, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez, fueron detenidas dos personas por el presunto delito de despojo de un predio en El Sabino, Pedro Escobedo.

Derivado de esta actuación, un grupo de habitantes de la comunidad de Escolásticas cerraron el paso a los elementos de la Policía de Investigación, quienes solicitaron el apoyo de las policías del Estado y Pedro Escobedo.

Los pobladores enfrentaron a los elementos policiacos y los repelieron incluso a pedradas, según se observó en videos publicados por El Queretano.

Al filo de las 13:00 horas del martes se detuvo a 9 personas más por el enfrentamiento entre pobladores de Escolásticas y elementos del orden.

Este jueves, una veintena de habitantes Escolásticas, encabezados por Moreno Mendoza y Flores Pérez, realizaron una marcha desde el Tanque del Agua, en Zaragoza, hasta Plaza de Armas, para pedir la liberación de los “Presos de Escolásticas”.

La protesta fue transmitida en vivo y azuzada por Luis Adrián Moreno Mendoza, asesor legislativo de MORENA.

Protestas de Escolásticas en Pedro Escobedo, contaminadas por personajes políticos: gobernador

El gobernador del estado, Mauricio Kuri, aseguró que las manifestaciones que se realizan por un despojo en la comunidad de Escolásticas, Pedro Escobedo, se han contaminado con intereses políticos.

“Mira, son temas jurídicos, nosotros nunca nos hemos dejado presionar por cuestiones políticas y en Querétaro hay Estado de Derecho, yo lo que les recomendaría que tengan una asesoría jurídica y que no una asesoría política, porque sabemos que en el fondo de esto y hay intereses políticos. Ya no, no quiero meter más, pero sabemos y que hay un partido político que está a través de ellos y sobre todo personajes (políticos)”, comentó.