El mercado electoral

Cuando usted y yo acudimos a las urnas con ocasión de un proceso electoral, no estamos haciendo otra cosa que “comprar” un bien intercambiándolo por otro: buscamos obtener ciertas políticas públicas (ya sea su creación desde el legislativo, o su puesta en marcha desde el ejecutivo) a cambio de nuestros votos. Así es, en forma simplificada, como sucede el intercambio de valor durante un proceso electoral, entre ofertantes (partidos y personajes políticos) y demandantes (ciudadanos).

Así vistas, las elecciones democráticas son el mercado; las campañas y precampañas son los esfuerzos por dar a conocer los diferentes productos; los membretes de los partidos políticos, y sus colores, son las marcas; los candidatos y sus propuestas, son el producto; y el voto efectivo, libre y secreto, es el medio de intercambio, esto es: “el dinero”.

Entender de esta forma los procesos electorales es muy útil para explicarnos su desarrollo y desenlaces: el acto de votar es una compra y, al igual que la mayoría de las compras que realizamos, no es un acto muy racional; el ejercicio del voto en México es más un acto impulsivo que una decisión bien meditada. Por eso conocemos sondeos electorales que desafían a la lógica (y por ello los descalificamos) y después chocamos de frente con resultados que parecen absurdos, pero cuya legitimidad democrática es incontestable. El reciente proceso electoral en Edomex es un buen ejemplo de esto.

El problema radica en que la inmensa mayoría de los mexicanos no conoce el valor de su voto; como todos los individuos con al menos 18 años de edad tienen derecho a votar, al mexicano promedio le parece que ese medio de intercambio, esa marca hecha en la boleta, no vale mucho: al final del día, el voto propio vale exactamente lo mismo que el del vecino, sin importar el grado de escolaridad que tenga cada uno, ni su inteligencia o experiencia, así que al no haber diferencia entre ellos, y haber tantos votos disponibles como ciudadanos registrados, muchos mexicanos tienen la noción de que su voto vale poco. Y entendiéndolo así, lo usan. Y así les va.

Esa es la razón de que tantos mexicanos decidan el sentido de su voto (su “compra”) a partir de incentivos muy menores como una despensa, o muy abstractos como una promesa ambigua desde el templete, o francamente no les represente valor alguno y lo dejen guardado en un cajón el día de la elección, como si se tratara de una moneda fuera de uso. Eso debe cambiar.

Los ciudadanos y los candidatos interesados en modificar el curso político y social de este país, deben asumir este planteamiento si quieren influir en la decisión de compra del 50% que suele votar, y motivar al otro 50% para que ahora sí vaya a las urnas, e intercambie su voto por una opción real y viable que abandere ese cambio en las políticas públicas de México.

Quien estamos interesados en que más gente salga a votar, tenemos que dar a esos compradores potenciales una EMOCIÓN para hacerlo, no una razón; si en general nuestras compras no son muy racionales, las que involucran un bajo valor lo son aún menos, así que estamos ante un doble reto: revalorar el voto, y emocionar al votante. Y el reloj está corriendo.

CAMPANILLEO

Otra similitud entre las elecciones y los mercados, está en la primera cualidad que deben tener los candidatos o productos: poder diferenciarse con claridad. Lo que no luce diferente en la boleta o el escaparate, no es elegido. Aunque sea “el bueno”.