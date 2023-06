Nueva Ley Migrante Plantea crear Registro Estatal de Personas Migrantes

El proyecto de actualización de la Ley de Atención a las Migraciones, que se discute en el Congreso local y en donde se ha visto la ausencia de organizaciones como Fuerza Migrante y Migrantes Unidos en Caravana, plantea crear el Registro Estatal de Personas Migrantes, que se encuentren de manera temporal y/o permanente en el estado, se detalló durante el segundo día de Parlamento Abierto.

Con este registro, la Secretaría de Gobierno tendría que expedir una tarjeta para facilitar que las personas “apátridas, en tránsito, solicitantes de protección internacional, beneficiarias de protección complementaria, refugiadas o asiladas”, puedan identificarse para acceder sin discriminación a servicios y programas que ofrecen las diferentes instancias estatales y municipales.

“Tiene que ver con quienes llegan a vivir a Querétaro, que son de otras entidades o de otras nacionalidades, puedan incorporarse porque muchas veces les piden una identificación para su residencia y poder laborar, estudiar, entonces tiene que ver con que puedan tener un registro que acredite que viven y radican en el estado y tener sus actividades para incorporarse al sistema económico y social”, detalló el legislador Juan José Jiménez Yáñez, presidente de la comisión de Atención a las Migraciones.

En este aspecto, el texto también señala que, “la expedición de la tarjeta no será requisito para poder acceder a los servicios y programas, no pudiéndose negar u obstaculizar el ejercicio de los derechos de las personas migrantes que no cuenten con la misma”.

Aunque son reformas a cerca de 10 artículos y 4 adiciones, no se consideran modificaciones en cuanto a migrantes que se encuentran en el extranjero, pero el documento estipula un plazo de 90 días, posteriores a la aprobación, para la instalación de un Consejo Asesor, el cual se integrará por el titular del Poder Ejecutivo, secretarias estatales, representantes municipales y del Poder Legislativo, así como organismos autónomos, académicos y representantes de la sociedad civil.

Una vez que concluya este ejercicio, señaló que se darán dos semanas más para la incorporación de nuevas propuestas u observaciones, por lo que en cuatro semanas se estima pueda realizarse la presentación para ser llevada a comisión y posteriormente a votación en pleno.

Uno de los aspectos que podría sumarse, y que reconoció, no se incluía en el proyecto propuesto, es el reconocer a las personas migrantes con discapacidad, y algunas medidas para su atención particular.

Finalmente, ante la ausencia de organizaciones civiles y albergues vinculadas a la atención de migrantes y seguimiento al tema, el legislador expresó que la invitación a participar en esta revisión se abrió a todas las personas.