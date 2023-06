Con unidad, Morena sí puede ser una opción de cambio para Querétaro, sostuvo Adán Augusto López, durante el segundo día de actividades en la entidad, luego de descartar que exista favoritismo por alguna persona aspirante a coordinar los Comités de defensa de la Cuarta Transformación.

”Vamos a ganar Querétaro, que no les quede ninguna duda. Y lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de organización interna y de acercarnos a las y los queretanos, de esa manera Morena va a ser la mejor opción rumbo al próximo proceso estatal”, aseveró.

Explicó que no se puede hablar de que no haya “piso parejo”, ya que no se está en ningún proceso electoral, y el trabajo que se está realizando es para difundir ante las y los queretanos, Morena es una opción de cambio, por lo que subrayó que no sirve de nada que en este momento existan peleas y llamó a la unidad para la construcción de un proyecto.

“Lo demás es entender que hay que ir a construir la unidad, y voy a hacer una analogía, en qué ayuda o de qué sirve que en Querétaro nos estemos peleando cuando no tenemos nada, primero hay que ir a construir y para construir hay que hacerlo en unidad, yo no hablaría de que aquí hay favoritismo por uno, por otro, o por otra, primero porque todavía no son los tiempos electorales y segundo, porque tenemos que arraigarnos como partido con la gente”, explicó.

Así mismo, acotó que el proyecto para la construcción del acueducto III sigue avanzando, y hay disposición tanto del gobierno federal como estatal para su desarrollo, y aunque no se verá realizado antes de que concluya la administración, “se van dando los pasos necesarios para concretarlo”.

Finalmente, a pregunta expresa sobre el total de gastos erogados por los días de gira en el país, enfatizó que presentará un informe mensual de lo que ha invertido por cuenta propia, pero estimó no rebasará la mitad de lo que ofreció su partido, recurso que reiteró no será necesario.