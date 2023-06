Oposición no ha realizado eventos públicos por falta de “candidatos”, señala Celia Maya

En México, los partidos de oposición no han comenzado a realizar eventos públicos, como ya lo empezaron a realizar quienes aspiran a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación, por falta de “candidatos”, sostuvo la exmagistrada y aspirante al Senado, Celia Maya García.

Luego de las críticas surgidas por los recorridos que se están realizando en el país, y las visitas que han concretado Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum a Querétaro, destacó que es visible que la ciudadanía “anhela” que la transformación continúe.

Y aunque refirió que los políticos quieren hacer política todos los días, serán los Tribunales los que resuelvan sobre la interpretación de la ley, y quienes definan si estos actos públicos incurren en algún acto contrario a la ley.

“Esto de la política es un poquito complicado porque los políticos quieren hacer política todos los días, entonces no se pueden andar acortando tanto los tiempos, y la verdad es que, si la oposición no lo hace, no es porque no quiera, sino porque no tiene candidatos, porque si los tuvieran andarían haciendo lo mismo”, señaló.

En otros temas, reiteró la intención de participar para representar a Querétaro en el Senado, pero estará a la espera de lo que se defina en lo próximo por su partido para poder participar y servir con trabajo a este movimiento.