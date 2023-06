Kuri elige a sus presidenciables de la alianza Va Por México

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, mencionó a la senadora Xóchitl Gálvez, el diputado Santiago Creel y al priísta Enrique de la Madrid como sus predilectos para ir por la candidatura presidencial de la alianza Va Por México en las elecciones del 2024.

Luego de que la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD anunciara el método para seleccionar a

su candidato, el mandatario estatal, consideró que dichos políticos son los perfiles más fuertes que tiene la oposición para hacer frente a Morena.

“A mí me gusta mucho que entró Xóchitl Gálvez, la conozco, es una mujer ciudadana, no pertenece a ningún partido, es una mujer trabajadora, ha sido ejecutiva. Santiago Creel también tiene una gran trayectoria, Enrique de la Madrid es gente muy decente, más aparte todos aquellos ciudadanos”, dijo.

Acerca del método de selección, sostuvo que las reglas sí dan oportunidades a la sociedad civil de contender, contrario a lo que afirmó la senadora Lilly Téllez, quien rechazó ir por la candidatura por “falta de garantías” en el proceso interno.

“Yo sí veo un esfuerzo muy grande por parte de los partidos de abrirse a la sociedad civil, entiendo que hay candados, que al fin y al cabo los partidos son los que ponen las reglas, pero yo sí veo que hay la intención para poder sacar adelante un candidato”, expuso.

Agregó que en Querétaro no considera que haya perfiles fuertes para ser aspirantes, y al ser cuestionado sobre su posible interés de contender por la presidencia de la República, respondió: “si me aviento ahorita a participar, los queretanos me agarran a trancazos”, finalizó.