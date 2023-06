El acelere

“A menudo, los labios más urgentes, no tienen prisa dos besos después”.

Joaquín Sabina

El presidente de la República puede ser un ejecutivo que haya dado pocos y muy pobres resultados, las cifras lo aseguran; sin embargo, AMLO es una máquina electoral, piensa, respira y habla elecciones, es por eso que el proceso de selección de candidatos de MORENA ha sacudido y revolucionado incluso a la oposición qué ha tenido que reaccionar de manera similar. Esto en lo que concierne al ámbito federal, pero en lo local también ha comenzado la inquietud de los suspirantes por moverse, por dejarse ver y pues jugar al fuera de lugar, como ya lo comentamos en la columna pasada.

¿Quiénes decidirán? Si usted pregunta, le responderán que el partido, lo cierto es que hoy el panista número 1 del estado es Mauricio Kuri, un hombre que ha resultado ser una aplanadora electoral, Corregidora, el Senado y el Estado son fieles pruebas de esto, no se confunda que apenas se haya afiliado al PAN no supone que no sostenga los hilos de la política local, imagino que también se considerará a los diferentes grupos políticos con vida en el Estado como “Anayistas”, los “Duros” y los “Panchistas” que por supuesto querrán seguir manteniendo posiciones políticas, también habrá de considerarse si habrá alianza o no, hasta hoy el Frente Amplío por México solo contempla posiciones federales. De ser así, el PRI y el PRD tendrán que lanzar sus propios cuadros.

No hay nada escrito y a muchos les gustaría que, así como ya se hizo en MORENA y en el FAXM les dijeran cómo funciona la cosa y cuáles son las reglas, ¿se decidirá basados en una encuesta? ¿Quiénes serán las casas encuestadoras y a quienes van a encuestar? ¿Habrá cuotas a los grupos antes mencionados? Estas reglas y otras definiciones caerían muy bien, también para una sociedad que se está cansando de panaderías inventadas, capítulos en el camión al estilo “Rosa de Guadalupe” y miles de espectaculares que nos dicen poco de los políticos y desgraciadamente mucho acerca de la falta de reglas en el proceso.

Si el juego de la política ha cambiado, asúmanos que también los y las electores, quienes aspiren a seguir sirviendo a los queretanos y queretanas, súbanle el nivel a las contiendas internas. Apuéstenle al cerebro, no a los músculos, no se trata de demostrar que los quieren, sería mejor demostrar que pueden con la chamba que están buscando y eso en gran medida se prueba haciendo bien la chamba que hoy tienen, traen dulce en la boca y están más preocupados por el siguiente caramelo. Así ya no.

Éxito y bendiciones