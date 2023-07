Tribunal Superior sigue a la espera de lineamientos para Registro Nacional de deudores

El Tribunal Superior de Justicia, en Querétaro, se mantiene a la espera de que se den los lineamientos para la construcción del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en donde se podrían encontrar a deudores morosos, indicó la magistrada presidenta, Mariela Ponce Villa.

Esto al reconocer que, actualmente, no se tienen estadísticas sobre deudores alimentarios en la entidad, ya que no “existía esa necesidad”, puesto que no se tenía nada en la ley que incentivara el requerir de un conteo.

“Hasta ahora no ha habido esa necesidad de tener una estadística sobre deudores alimentarios, y pues estamos esperando, está corriendo el plazo para que se haga el Registro Nacional que los Poderes Judiciales vamos a ir alimentando”, destacó.

Esto luego de que, colectivos han denunciado al menos a mil deudores alimentarios, por lo que admitió que los cambios en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en materia electoral, como lo es el 3 de 3 contra la violencia de género, obliga a que se tenga un conteo de estos casos de incumplimiento.

“Hoy lo vamos a tener que hacer para subirlos a esa plataforma por el tema del 3 de 3, que también deriva en que si hay una persona deudora alimentaria no podrá obtener pasaporte, registrase para un cargo de representación o cargo público y que al modificarse la ley también tenemos que modificar e ingresarlo en nuestras estadísticas”.

Sin embargo, recordó que se tienen 300 días hábiles para que el Sistema nacional DIF conforme la plataforma y comenzar con los registros, pero reiteró se requieren primero los lineamientos para conocer los procedimientos, requisitos y si deberán incluirse los de casos en materia familiar y/o penal.

En otro aspecto, a un mes de haberse publicado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obliga a conformar una comisión de coordinación institucional, resaltó que el plazo vence a principios del mes de septiembre, pero una vez integrada se comenzarán los trabajos para su implementación.