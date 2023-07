Recibe Congreso local iniciativa para financiamiento de proyectos energéticos

El Congreso del estado, recibió este martes una iniciativa de decreto donde se solicita autorizar al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Finanzas, se puedan celebrar contratos o convenios con instituciones financieras, con lo cual se busca fortalecer los proyectos en materia de energía eléctrica.

Graciela Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, confirmó que se recibió el documento, el cual será turnado a la Comisión de Planeación y Presupuesto para su análisis.

“Me llegó ya la iniciativa, no he tenido la oportunidad de revisarla, justo hace 30 minutos me la pasaron”, aclaró al señalar desconocer el contenido y mayores detalles del documento.

Reconoció que el tema de la deuda pública se ha mediatizado, pero que ante la ausencia de apoyo de la federación se obliga a las entidades a buscar alternativas para resolver aspectos fundamentales para el estado.

“Hemos también señalado la falta de apoyo de la federación en diferentes temas, en el campo, en salud, y creo que hoy eso tiene mucho que ver, si no tenemos apoyo de la federación tenemos que buscar alternativas para atender estos temas que son fundamentales en el estado”, refirió.

La también coordinadora de la bancada del PRI, recordó que como legisladores han acompañado los proyectos que representan beneficio para la ciudadanía, por lo que estarán atentos a lo que se plantea en la iniciativa para emitir una postura al respecto.