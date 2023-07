Accidentes viales amenazan al turismo

Los constantes accidentes viales en la Carretera Federal 57 dentro de Querétaro ocasionan que los turistas pongan en duda su visita a la entidad, afirmó el encargado de la Promoción Turística estatal, Rodrigo Ibarra.

Luego de que en la madrugada de este miércoles un choque entre 8 camiones de carga en San Juan del Río colapsara la circulación en la carretera, el funcionario mostró su preocupación por la seguridad en las vías terrestres del estado, pues aseguró, los visitantes “ya se la piensan dos o tres veces” debido a los fuertes siniestros, muchas veces fatales, o al tiempo de espera para llegar a sus destinos.

“Sí se refleja un poco en que la gente decida venir o no por carretera a esta parte de los viñedos o a Querétaro, específicamente como destino turístico, digamos que si lo piensas dos, tres veces ya cada vez más porque, aunque es un tema del rango federal porque la autopista le toca a la federación, sí es un tema que nos tiene preocupados y ocupados para que esto no incida en que la gente decida o no venir a Querétaro”, dijo.

Indicó que actualmente no hay registro de que haya menos visitantes por este factor; por el contrario, dijo, la actividad turística sigue mostrando una recuperación con respecto a los niveles previos a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, aseguró que varios negocios del sector, entre estos los viñedos, le han externado su inquietud por la posibilidad de que la inseguridad al transitar en Querétaro provoque un menor interés por visitar la entidad, sobre todo en este periodo vacacional de verano.

“Es un tema que nos han reportado los viñedos, que es un tema que les preocupa, esta parte de los accidentes en la carretera, y no solo eso, los bloqueos, todo lo que se relacione con que la gente no pueda trasladarse vía terrestre sí es un tema que nos han externado, que les preocupa”, expuso.

Mencionó que la dependencia turística se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de la seguridad vial para promover las acciones realizadas contra accidentes, y de esa forma hacerle saber a los turistas que se trabaja en dicha materia.

“Considero que tendríamos que ser mediadores en ese sentido con las autoridades competentes y correspondientes para tratar de saber qué están haciendo ellos al respecto y saber de qué manera podríamos sumarnos, a lo mejor ahí con una breve campaña de promoción y de comunicación para que la gente sepa que en Querétaro estamos con los brazos abiertos para recibirles”, finalizó.