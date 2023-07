Tren Mex-Qro no va a estar listo al final de mi sexenio: Kuri

Pese a que todavía no hay un proyecto para construir el tren de pasajeros México-Querétaro, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, sugirió que la obra muy probablemente no se va a terminar durante su sexenio.

Luego de que la federación firmara un convenio con la empresa ferroviaria Kansas City Southern para evaluar la vialidad del tren, el mandatario estatal puntualizó que no existe un proyecto en concreto, por lo cual el gobierno federal no le ha dado pormenores sobre el acuerdo. Aun así, se adelantó a pronosticar que para el final de su gestión, en 2027, la construcción del tren no habrá concluido.

“(¿Confía en que durante su administración podamos usar ya el tren de pasajeros?) No, yo creo que dejaría a lo mejor la parte del proyecto, la parte de la liberación, y que lo atienda la siguiente gobernadora o gobernador”, dijo.

La última vez que abordó el tema del tren, dijo, fue a principio de año, cuando conversó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con quienes se comprometió a apoyar en la liberación de la vía dentro de Querétaro en caso de que se requiera.

“Tendríamos que socializar todo, no sé cuál sea la idea del gobierno federal, si sería antes o después en la nueva estación de tren, o si habrá una nueva estación de tren, pero no puedo adelantar sobre un proyecto que todavía no he visto, mi compromiso que hice con el señor presidente y con la jefa de Gobierno en su tiempo era que Querétaro se hacía cargo de la liberación si es que era necesario”, explicó.

Aunque el derecho de vía se otorgó a la federación cuando inició el proyecto del tren en la administración de Enrique Peña Nieto, el gobernador mencionó que probablemente algunas partes ya hayan sido invadidas.

Por ello, una vez que el plan sea una realidad, su gobierno invertirá para dejar libre la vía férrea y socializar el proyecto, aunque solo para eso, pues aclaró que el estado no podría destinar recursos para la obra, ya que estaría fuera de su competencia.

Cabe recordar que el presidente López Obrador anunció en su momento que, de confirmarse la reanudación del proyecto del tren México-Querétaro, dejará las bases para que sea retomado por su sucesor o sucesora en el cargo.