Claudia no necesita ayudantes: Marcelo Ebrard, durante su gira por Querétaro.

Durante su primera visita a la entidad como aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, Marcelo Ebrard respondió a las críticas que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores ha hecho a su plan de seguridad.

“Yo creo que Claudia no necesita ayudantes. Honestamente, si hay un tema respecto al plan Ángel, hay que debatirlo, que presente su propuesta. A veces hay compañeras y compañeros que no entienden bien lo que Andrés hace. Es más, cuando les preguntas qué es la 4T, no te saben decir bien”, agregó.

Sobre los debates, el excanciller dijo que todos los días se deben de contrastar las ideas.

“Hay que tener la disposición de defender las ideas propias cuando sea”, señaló.

E incluso se dijo dispuesto a debatir con quien sea, incluida la aspirante opositora, Xóchitl Gálvez.

“No pretendo hacer debates destructivos sino de ideas. Nunca he sido grosero no le he faltado el respeto a una persona”, adelantó.

Calificó como temerario que José Ángel Gurría sea quien redacte el plan económico del Frente.

Ebrard Casaubón se reunió con la Asociación de la Industria de Exportación en Querétaro (INDEX Querétaro), perteneciente al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

Ante un grupo de empresarios señaló que reducir la inseguridad es una condición sin la cual no será posible duplicar el crecimiento económico. Reiteró que el país tiene la posibilidad de duplicar su tasa de crecimiento de aquí a 2030.

Ebrard consideró que México dispone de un bono geopolítico favorable, al que calificó como viento en popa. Lo que se necesita, dijo, es una buena tripulación.