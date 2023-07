Por opacidad de autoridades, vecinos de La Piedad mandarán a analizar aguas contaminadas

Habitantes de la comunidad de La Piedad, en El Marqués, advirtieron que mandarán a hacer un estudio propio de las aguas contaminadas en la zona, al denunciar opacidad por parte de las autoridades sobre los contaminantes y las empresas responsables.

Luego de que al menos seis empresas fueran clausuradas por estar involucradas en la contaminación de aguas en la zona, Anayeli, vecina de la colonia Villas de La Piedad, acusó a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de no haber dado detalles a los afectados sobre las sustancias vertidas al drenaje ni sobre las empresas sancionadas.

Debido a ello, indicó que habitantes de colonias como Villas de La Piedad, El Carmen y El Colorado ya se están organizando para contratar un laboratorio, para averiguar el tipo de químicos que contaminaron sus aguas.

“La recolección de muestra la hizo la CEA, ellos son los únicos que la hicieron y tienen esos estudios. Casi siento que no nos han dado todos los estudios que son, pero no hemos podido mandar a hacer nuestras muestras nosotros. Lo hemos platicado porque son varios fraccionamientos que estamos así, hemos estado platicando la forma de poder hacer nuestro muestreo y mandar nuestras muestras nosotros para ver realmente si es cierto lo que nos está diciendo la CEA o no”, dijo.

Y es que, de acuerdo con la denunciante, el problema de los fuertes olores ha estado presente desde hace varios años, pero fue hasta el 21 de junio cuando las autoridades dieron respuesta al caso, luego de que los habitantes cerraran la carretera a La Piedad debido a que varios estudiantes de una escuela cercana presentaran vómito, dolor de cabeza e irritación en los ojos por el fuerte hedor.

La afectada aseguró que continúan los escurrimientos de aguas contaminadas en la zona, con olores muy fuertes a gas L.P., principalmente durante la madrugada.

“Queremos que nos den una solución, no nos dijeron cuáles son las empresas, no hemos tenido más información como tal, no sé la mesa directiva qué es lo que esté esperando para ponerse a trabajar más”, concluyó.

Apenas este miércoles, la secretaría de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, informó que personal de una brigada epidemiológica revisó a los habitantes de 586 casas y 5 escuelas de la comunidad, sin que se reportaran afectaciones a la salud por los contaminantes.