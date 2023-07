Iniciativa de ley de bienestar animal plantea eliminar el “maltrato animal”, lo que dejaría sin sanciones a quienes lo cometan, alerta abogada

La Iniciativa de Ley de Protección, Cuidado y Control Animal para el Estado de Querétaro, no es un proyecto que represente avances en cuanto a los derechos de los animales, y contrario a ello plantea eliminar el término “maltrato animal”, alertó la abogada Mónica Huerta, quien agregó que este cambio podría dejar sin sanciones a quienes lo cometan. “Pretenden quitar del Código Penal el maltrato, y la mayor parte de los eventos o hechos delictivos se dan por un acto de maltrato, entonces estarían dejando a muchas de las personas sin sanción, quitando esta sola palabra de la legislación”, evidenció la defensora del caso de Athos y Tango.

El proponer este cambio consideró que denota que no se conoce y no se entiende el impacto que se puede tener al eliminar esta palabra, y aunque se habla de acciones administrativas, subrayó que estas ya existen.

Refirió que, aunque especialistas estuvieron presentes en mesas de trabajo para la construcción de este proyecto, las cuales no se incluyeron en la iniciativa, lo que consideró como “desafortunado”, ya que lo presentado por los legisladores locales no atienden a las necesidades y áreas de oportunidad que se tienen en la materia, y reduce hasta en un 50% los derechos de los animales, que ya habían sido reconocidos.

“Es un acierto el sacarla del Código Ambiental, pero terminan por no aterrizar la idea de la aplicación de la ley, porque no sirve de nada una ley de papel que no podemos aplicar. Y algo muy, muy grave es que hacen una propuesta para reformar el Código Penal en el que violentan los derechos de los animales, disminuyéndolos en un 50% de lo que ya se tenía reconocido”, dijo.

En mayo de 2022, recordó que se realizaron reformas al Código Penal, a petición de la fiscalía general del Estado, en donde además de la prisión y multas, se añadieron las jornadas de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, que es un mecanismo para educar a través de la sanción, lo que podría reducirse a algo “escueto”, como se ha propuesto.

La crueldad definió que es la intención de dañar al animal por dañar e incluso sentir satisfacción por dañar, mientras que el maltrato no hay intencionalidad, pero hay omisión, negligencia, o necedad, y serán quienes podría sin sanción, por lo cual se enviará un documento a la legislatura para explicar sobre los riesgos de esta iniciativa “que es una transgresión a los derechos de los animales”.

“Es más un tema de querer hacerle un cambio sin saber que cambió hacer”, comentó al señalar que, en materia penal, no se requiere algún cambio salvo situaciones de precisión en la redacción, y armonizar la aplicación de la ley.

Cabe mencionar que, de acuerdo con los legisladores, el proyecto considera se plantean sanciones administrativas, de 40 a 500 UMA, es decir, desde 4 mil 149 hasta 51 mil 870 pesos, para el maltrato animal, y una mínima de 3 años de prisión para crueldad animal, sin embargo, el documento aún no es público para consulta ciudadana.