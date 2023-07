Pide Monreal que el partido no proteja a algunos aspirantes

Durante su visita a Querétaro, el exsenador pidió que se contabilicen bien los gastos que ha realizado cada uno de los aspirantes, ya que es inverosímil que él se encuentre en segundo lugar de gastos cuando contabilizó alrededor de mil 200 espectaculares atribuidos a tres perfiles de Morena, entre ellos Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Asimismo, indicó que no dejará la contienda interna y que permanecerá hasta el final realizando una campaña austera en la que no habrá dispendio, ya que dijo, eso no es Morena.

Reconoció el llamado que hizo el presidente de la República a las llamadas corcholatas para bajar los espectaculares y que exista piso parejo, como en algún momento lo solicitaron algunos de ellos.

Además, dijo que sería positivo que el partido realizara debates, sin embargo dijo que tampoco puede exigirlos ya que firmó de conformidad de que no habría debates cuando se presentó el proceso interno del partido.