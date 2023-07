Morena y Mario Delgado, omisos con derroche de corcholatas: Monreal

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, acusó a la dirigencia del partido, encabezada por Mario Delgado, de ser omisa con los gastos de precampaña de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, relacionados con la colocación de anuncios espectaculares y pintado de bardas.

Durante una visita a la ciudad de Querétaro, el senador con licencia aseguró que durante su recorrido por 21 entidades de la República, tiene contabilizado mil 228 anuncios espectaculares de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, el excanciller, el exsecretario de Gobernación y, en menor medida, de Manuel Velasco.

Señaló que los espectaculares se tratan de gastos misteriosos, excesivos e inequitativos —considerando que Morena entregó 2 millones de pesos a cada aspirante— y criticó que el partido proteja el supuesto derroche al no pedir que se transparente la propaganda. Además, le recriminó a Mario Delgado por haber asegurado que su precampaña es la segunda más costosa.

“¿Por qué no habla Mario Delgado de los espectaculares? ¿Por qué no habla el partido de las mantas, de las lonas, de las bardas, de los vehículos de transporte público? El hablar solo de lo que se gasta en gasolina, yo lo informo cada ocho días, de lo que gasto soy el que rinde cuentas cada ocho días, y me parece hasta una broma de mal gusto que diga que yo soy el segundo que gasta”, dijo.

Monreal Ávila sostuvo que su campaña ha sido la más austera, y detalló que en los 38 días de recorrido se ha gastado 1.3 millones de pesos, sin invertir en propaganda. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes retirar los espectaculares por ir en contra del ideal del partido, pero no lo han hecho.

Pese a todo, descartó que ya esté definida la contienda desde el partido o el poder ejecutivo, y puntualizó que se mantendrá firme en la búsqueda de la coordinación del Comité de Defensa de la 4T.

“Voy a llegar hasta el final, no tengo ningún problema y lo firmé y lo voy a honrar, no voy a cambiar, voy a estar hasta el final, y si yo tuviera preferido en el caso de que no resultara arriba, me inclinaría indudablemente por Monreal”, expuso.

Acerca de enfrentarse en debates con sus contrincantes internos, mencionó que todos acordaron no llevar a cabo ese tipo de ejercicios; no obstante, en caso de que el partido cambie de parecer, se dijo listo para el diálogo.

Con respecto a la situación de Querétaro, opinó que los retos más importantes a atender son la movilidad, el abasto del agua y el cuidado ambiental. Además, dijo tener una opinión positiva de Mauricio Kuri, a quien calificó como un hombre de palabra.

En su visita, Monreal sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad de Londres, y posteriormente se reunió con vecinos de la colonia El Tintero, en la delegación Felipe Carrillo. Es el quinto aspirante morenista en recorrer el estado.