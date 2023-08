Empréstito para movilidad y obra social, listo para antes de terminar agosto

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que antes de concluir el mes de agosto, el estado contará con el empréstito que aprobó la legislatura local para adquirir unidades de transporte público y realizar obras sociales.

Luego de que once instituciones bancarias levantaran la mano para prestar los 3 mil 300 millones de pesos que pide la entidad, el mandatario estatal afirmó que durante todo el mes analizará las opciones para elegir la que más se adecúe a los intereses del estado.

Subrayó que el proceso de licitación se llevará a cabo de forma transparente, y que una vez concluido, se darán a conocer todos los detalles del financiamiento.

“Se acercaron once instituciones bancarias, ya se les empezó a dar cuáles son las bases para hacer esta licitación, que va a ser abierta, transparente, y por supuesto estaremos viendo el mejor de los resultados, no puedo decir cuál es porque ni yo lo sé, hasta que no se abra la licitación, se pongan bien las bases y espero que se tenga esto antes de que termine este mes que está empezando”, dijo.

Kuri González sostuvo que el crédito será liquidado antes de que concluya su sexenio, pues la idea del gobierno es destinar cinco pagos anuales por un monto promedio equivalente al 1.6% del presupuesto público.

“La buena noticia es que hay una gran cantidad de instituciones bancarias que están disponibles para poder apoyar a Querétaro y seguimos con el compromiso de que esto se paga antes de que yo termine mi gobierno”, sostuvo.

El viernes pasado, el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, sostuvo una reunión con representantes de los bancos HSBC, Banamex, Banregio, Banorte, BanBajío, Santander, Scotiabank, Afirme, Banobras, BBVA y Banco Azteca, como parte de la segunda etapa para la contratación de la deuda.

Del total del préstamo, mil 700 millones serán utilizados para comprar 400 autobuses para el sistema Qrobús, y mil 600 para llevar a cabo 180 acciones de obra social.