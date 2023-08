No me pidan que arregle en año y medio lo que lleva 30 años de descuido: Kuri sobre transporte público

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, pidió paciencia a la ciudadanía para observar los resultados de las modificaciones al transporte público, pues sostuvo que las deficiencias de más de 30 años en el sistema no se pueden resolver en un año y medio de gobierno.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el transporte público deje de ser concesionado, el mandatario estatal indicó que a principios de septiembre dará un anuncio importante en materia de movilidad. Aclaró que no puede adelantar detalles sobre la medida, pero en ese sentido, llamó a la población a ser paciente, y aseguró que los diversos cambios en el sistema tienen como objetivo priorizar al usuario por encima de las empresas concesionarias.

“Aquí vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a arreglarlo de fondo, sabiendo que es una gran responsabilidad, que es un servicio público que siempre se había manejado por medio de concesionarios, y que es una gran demanda que tienen los ciudadanos desde hace muchos años. El reto no es menor, pero aquí lo que les pido es que no me pidan que arregle en año y medio, lo que lleva más de treinta años verdaderamente descuidado y que tenemos que entrarle desde el fondo”, dijo.

El gobernador reconoció que pese a algunas medidas implementadas, como la estandarización de frecuencias o el retiro de concesiones, los resultados están lejos de lo esperado. Por ello, instó a la población a contribuir a los cambios en el sistema de transporte con el uso de la tarjeta de prepago.

Sobre esta última, advirtió que en próximos meses será obligatoria para abordar a cualquier de las rutas del sistema Qrobús. Explicó que esta forma de pago tiene el objetivo de transparentar los ingresos para la conformación del fideicomiso, a través del cual se le pagará a las empresas concesionarias, siempre y cuando brinden un servicio de calidad.

“La forma de arreglar el transporte público no es solamente por parte del gobierno, necesitamos también su ayuda, ayudándonos en las paradas de autobuses y ayudándonos también en lo que se refiere al manejo al cien por ciento de la tarjeta. Tenemos que migrar al cien por ciento en pocos meses, tendrá que ser obligatorio el uso de la tarjeta si es que queremos un mejor servicio”, explicó.

Cabe mencionar que algunas de las acciones realizadas en materia de transporte público durante la actual administración han sido la estandarización de frecuencias en seis etapas, la creación de un fideicomiso para el pago a concesionarios, la incorporación de unidades de refuerzo y el retiro de 761 concesiones a la empresa Móvil Qrobús, entre otras.