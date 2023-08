Dan prisión preventiva a presunto homicida de joven en Centro Histórico

Un Juez de Control dictó prisión preventiva al sujeto que presuntamente mató con un arma blanca a Samantha, una joven de 23 años, en la calle Ezequiel Montes del Centro Histórico. Así lo informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa.

Luego de que el sábado pasado, la Fiscalía General del Estado confirmara la detención del presunto homicida, la titular del poder judicial en la entidad detalló que ese mismo día se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el señalado fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

El hombre permanecerá en el penal de San José El Alto, al menos durante los tres meses que durará la investigación complementaria, antes de la audiencia intermedia. Aunque al agresor también se le habían atribuido las lesiones con arma blanca a dos transeúntes más, la magistrada precisó que actualmente solo enfrenta el cargo por homicidio.

“Esa audiencia ya la tuvimos justo en sábado, en guardia, se tuvo la audiencia y el resultado fue de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Se le impuso la prisión preventiva y también tres meses de investigación complementaria”, dijo.

Ponce Villa explicó que no se demostró en la audiencia inicial que el imputado padeciera alguna afectación mental o adicción, por lo que el procedimiento se llevó a cabo de forma normal. Agregó que de comprobarse su culpabilidad, el presunto homicida podría ser condenado hasta a 50 años de prisión.

Fue el pasado 25 de julio cuando Samantha murió tras haber sido herida con un arma punzocortante mientras transitaba por la calle Ezequiel Montes, a la altura del templo de Santa Rosa de Viterbo. Pese a haber recibido atención médica, la mujer murió horas después de la agresión, debido a la gravedad de la lesión en su pecho.

Piden no criminalizar a personas en situación de calle

Luego que de las autoridades municipales informaran que el sujeto se trataba presuntamente de una persona en situación de calle, la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Teresita Borbolla, llamó a la ciudadanía a no estigmatizar ni criminalizar a quienes viven en la vía pública. La petición se da luego de que el presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Ricardo Rabell, llamara a no dar dinero ni comida a las personas en indigencia para que no se mantengan en la zona.

“Es un ejercicio de sensibilización, no podemos decir que todas las personas en situación de calle son delincuentes, es más, los estamos estigmatizando, los estamos volviendo a rechazar, a expulsar, están siendo víctimas de una doble expulsión, ya fueron víctimas de su núcleo y ahora son expulsados de la sociedad”, sostuvo.