Observatorio de Movilidad pide revisar no eliminar por completo pago en efectivo en transporte público

El Observatorio Ciudadano de Movilidad, en Querétaro, pidió que no se cancele por completo el pago en efectivo para el transporte público, y en caso de considerarlo evaluar también ampliar los puntos de venta de tarjetas y recargas.

Sergio Olvera, vocero del observatorio, advirtió que el buscar la obligatoriedad de la tarjeta de prepago también obliga a considerar todos los tipos de usuario, tales como visitantes o quienes no usan de manera recurrente el transporte público, hasta quienes no se han adaptado a la tecnología y que puedan recargar en puntos distintos a los cajeros, por lo que llamó a pensar en las alternativas que no cancelen el derecho a la movilidad para quien no cuente con el plástico.

“Una solución sería (si no queremos que se use el efectivo) poner una tarifa más alta, pero no cancelar por completo la posibilidad de pagar con dinero en efectivo, porque no sé si se estaría incurriendo en un delito, pero una tarjeta QroBús no es moneda de curso legal. No es lo más adecuado cancelar el pago con dinero en efectivo, solo en ciudades muy avanzadas, pero tienen otros métodos de cobro”.

Planteó el poder conservar este pago en efectivo, quizás con una tarifa más alta, pero también considerar incentivos para quien use la tarjeta, y así fomentar su uso, pero también verificar que el saldo no tenga fecha de vencimiento, ya que actualmente el trámite de devolución es “muy lento”.

Si bien se trata de una estrategia positiva, que ha funcionado en otros países, también señaló que se ha acompañado de otras medidas como el checado del ascenso y descenso para tener información actualizado de manera diaria, que da resultados de una encuesta origen destino, que contiene datos como los kilómetros recorridos, tiempo de traslados, estaciones y transbordos, pero que también implementamos diferentes esquemas de cobro como el pago en abonos o incentivos de acuerdo al uso y distancias.

“Es muy importante que el hecho de no tener tarjeta no cancele la posibilidad de movernos por las calles (...) lo más preocupante es que si no tenemos una tarjeta se cancela mi derecho a la movilidad”, observó.

Ejemplificó, que, en ciudades como Seúl, se puede pagar mediante teléfonos inteligentes, por lo que la tarjeta no es exclusiva para el pago.