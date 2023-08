Harán autopsia de María Fernanda en Alemania

Autoridades alemanas realizarán la autopsia al cuerpo de la joven queretana María Fernanda Sánchez, hallada sin vida en aquel país, y entre el martes o miércoles se entregarán los resultados para determinar la causa de muerte, confirmó el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga.

Luego de que este sábado, la estudiante mexicana fuera encontrada muerta en un canal del barrio de Adlershof en Berlín, tras 14 días desaparecida, el funcionario federal informó que la policía de aquella ciudad se encargará de hacer los exámenes biológicos correspondientes.

En primera instancia, la policía alemana sugirió que la joven pudo no haber sido víctima de algún delito al no haber señales de participación de terceros. Quiroga Fernández abonó a esta versión, al afirmar que el cuerpo no presentaba signos de violencia. No obstante, señaló que dicha información es preliminar, por lo que la autopsia será fundamental para conocer las circunstancias en las que murió Fernanda.

“Lo que sigue es, una vez la plena identificación de María Fernanda, darle mucho seguimiento a la investigación en curso para la autopsia y saber exactamente cuándo y en qué condiciones falleció María Fernanda (…) Esto nos va a dar muchísima más claridad, esperamos los resultados de esta autopsia para el martes o miércoles”, dijo.

El embajador aclaró que no hay fecha para repatriar los restos de la joven, ya que eso dependerá de los hallazgos que revele la autopsia. Explicó que en el caso de que el examen genere alguna línea de investigación, el traslado podría demorarse.

Señaló que Berlín es una ciudad relativamente segura, con 38 homicidios al año, aunque con una alta tasa de suicidios, registrando 470 el año pasado. Sin embargo, indicó que las autoridades no caerán en especulaciones y esperarán los resultados de la autopsia.

“Lo que nos corresponde hoy es no especular, porque la especulación lastima a la familia. La familia nos ha pedido hacer énfasis en esto, porque al cabo muy pronto vamos a tener mucha mejor y mayor información”, sostuvo.

María Fernanda, de 24 años, fue reportada como desaparecida el 22 de julio, y su cuerpo fue encontrado este sábado a un kilómetro y medio de su residencia.