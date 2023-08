La base priista me está apoyando Xóchitl

De prisa, pero siempre sonriente; concentrada en las preguntas, pero más en las respuestas, Xóchitl Gálvez charló con Publimetro Querétaro sobre el proceso interno, sobre las lecciones que dejan las derrotas y de cómo los priistas ‘de abajo’ le han ofrecido su apoyo y su respaldo.

“Abajo los priistas me están apoyando con firmas, hay muchos priistas que me han dado muestras de apoyo”, dice en la charla en la que, además, expresa su temor de que en 2024 influya el crimen organizado y de cómo ‘se les coló a los partidos en la contienda electoral del próximo año.

¿Qué pasa con PRI Xóchitl, no hemos visto gente del PRI acompañándote. ¿Ayer no estaba la dirigente?

No, es que yo misma creo que hay que respetar el proceso. Yo soy muy cuidadosa, ahorita, de que cada partido trae sus candidatos. A ver, yo me les colé a los partidos; el PAN traía Santiago, que había hecho un trabajo político muy importante, ya con los diputados, con los senadores, con los alcaldes.

El PRI, pues trae a Beatriz y trae a De Madrid y el PRD trae a Silvano y trae a Mancera; entonces, yo misma he sido muy prudente de decir: ‘pues este es un momento de sea, yo vengo por el PAN, pero más como externa, como ciudadana; entonces, una vez que se defina quién corre en el Frente, pues van a cerrar filas todos.

¿Te lo han dicho así?

Así lo hemos hablado y así lo hemos dicho,

¿En Alito confías?

Pues mira, yo estoy convencida de que Alito quiere ganar. Es un hombre que le gusta ganar.

Abajo los priistas me están apoyando con firmas, hay muchos priistas que me han dado muestras de apoyo, en Hidalgo, por ejemplo, abiertamente se abrieron conmigo, porque Carolina (Viggiano) y yo acabamos haciendo buena amistad; en Coahuila los priístas se abrieron conmigo; entonces, depende el Estado y muchos otros me han dicho: ‘te estamos ayudando’, aunque ahorita la instrucción que tenemos es bajo perfil.

¿Aquí, los priistas?

Los priistas en Querétaro no los he contactado, pero me supongo que deben de estar apoyando a Enrique o a Beatriz para lo de las firmas.

¿No ha habido acercamientos?

No hubo acercamientos, siendo honesta, esta gira se ´pensó más como un tema más ciudadano, un poco esa es la lógica ahorita.

Volviendo al tema de Hidalgo y las campañas ¿Qué de lo que hiciste en las elecciones de Hidalgo o lo que se dejó de hacer, harías hoy?

Obviamente empezando con las redes sociales; la de Hidalgo fue la primera que empezó con Twitter, fue un fenómeno en Twitter para lo poquito que daba Twitter. Hoy es impresionante, entonces, hay que potenciar más todavía las redes sociales, el TikTok con los chavos.

Esto que estamos haciendo de inteligencia artificial está resultando innovador. Entonces creo que en eso sí, traigo expertisse y siempre he sido una buena en las redes; o sea, a diferencia de otros personajes. No tenía yo estructura de partidos; ahora se está creando una estructura interesante a partir de las firmas, porque yo logre casi 200 mil personas que se dieron de alta en mi base de datos personal, tengo su correo, tengo su teléfono, puedo entrar en contacto con ellas y es gente que se apuntó de manera voluntaria.

¿Los promotores que debían buscar cuatro?

Exacto y estos son los que hicieron en chinga las firmas, no, falló mucho la página sino hubiéramos logrado más rápido: Yo estoy segura de que ellos se van a volver cuidadores de casillas, promotores. Y yo no pago bots, Morena, paga mucho dinero en bots, tiene mucha gente trabajando en bots y pues en ese sentido para mí, pues no habría dinero que alcanza, si no fuera, y les ganó en las redes sociales, la conversación y se las ganó porque la gente mía sí es de carne y hueso; la gente de ellos, mucha de ellos es ficticia; entonces, hacen tendencias, pero hacen tendencias ficticias. Eso lo aprendí Hidalgo, hacer una estructura de tierra, de base.

Y la otra es que nada sustituye a la calle, nada. Tengo que andar en la calle.

¿Lo que decían los panistas de toda la vida: suela, sudor y saliva?

Suela, sudor y saliva, sí o sea eso hay que hacerlo y también aprendí en Hidalgo que puedes ganar sin espectaculares, yo no tuve espectaculares y estoy segura que en Hidalgo gané esa elección. Al final donde más había trabajado en mi vida, donde más resultados tenía era la Huasteca hidalguense y el Valle del Mezquital, el Valle del Mezquital si lo gané y la Huasteca, pues, ahí entró el crimen organizado a cerrar pueblos completos y, por otro lado, también entró el dinero.

¿Eso no va a ser un riesgo en 2024?

Va a ser un riesgo, pero creo que también la participación ciudadana real va a ser un contrapeso para ellos

¿A pesar de las amenazas, las armas?

El tema no es fácil, pero cuando la gente se envalentona y hoy lo que ve la gente es una líder que tiene ovarios y que es valiente.

Tú conectas mucho con la mujer más con la mujer indígena. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo les tocas el corazón a esas mujeres?

Primero con resultados; o sea, mi historia sí es una historia que ellas quieren para sus hijos, y esa historia sí inspira a muchas mujeres, porque es una historia de violencia, que ellas han vivido; es una historia de sumisión que muchas de ellas tuvieron que vivir y aguantar, y por en el fondo dicen: ‘qué bueno que se atrevió a mandarlos a la chingada’; entonces, lo miran para sus hijas

Y, sobre todo, mi trabajo que hice en la Comisión de Pueblos Indígenas es un trabajo tangible, haber electrificado a todos los poblados de más de 100 habitantes, haber hecho carreteras; ir con Genoveva y que Genoveva reconozca, que se inspiró gracias a una charla conmigo y tuvo un apoyo para empezar su proyecto de muñecas y hoy Genoveva tengo un centro cultural con más de 50 artesanas, eso es un caso real.

¿Y cuál es el mensaje?

El mensaje para ellas, concreto, es que habrá oportunidades para ellas y para sus hijos, distintas; además de los programas sociales, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo para que puedan trabajar y sus hijos no estén en riesgo. Además de apoyo a los adultos mayores, tenemos que darles medicamentos, atención médica, esto que hace Querétaro de mandar al médico a tu casa y llevarle los medicamentos, eso hay que hacerlo con los adultos mayores en todo el país.

Hay que llevarle atención personalizada a nuestros adultos mayores, muchos están muriendo por el calor. Entonces el mensaje para las mujeres es que tienen una aliada que se pone en sus zapatos, que sabe de las carencias, pero también sabe que, con las oportunidades, sus hijos pueden salir adelante y no creo que haya una mujer que no desee para sus hijos un mejor proyecto de vida, porque es lo que yo deseo para los niños.

¿Marcelo vino a Querétaro y dijo estoy listo para debatir?

Marcelo, pues obviamente necesita subir puntos, porque tiene ahí enfrente a Claudia. Yo estoy lista para debatir, pero él tiene que ganar su interna primero y yo tengo que ganar la mía. Yo no tengo la soberbia, como para decir ya soy la mera mera de la Alianza, yo creo que estoy en un proceso, a mi equipo le digo, piensen que vamos 20 puntos abajo. Trabajen con esa visión de que eso no está ganando, porque cuando te echas a la hamaca pensando yo quiero ahorita a las 400.000 firmas y si se puede el medio millón de firmas, o sea, sí, sí, sí, soy una mujer de metas.

Uno aprende más de las derrotas que de las victorias y para mí Hidalgo fue una gran, gran lección de la que aprendí mucho, aprendí que uno se puede caer, pero se puede levantar, sacudir el polvo y seguir caminando.

Muchísimas gracias.