Pide Kuri sensatez en el tema de los libros de texto y crea comisión

El gobernador del estado de Querétaro llamó a la sensatez en el tema de los libros de texto gratuitos, pidió no caer en arrebatos, al tiempo que informó que la comisión que creó para su revisión está integrada por especialistas de la UNAM de la UAQ y profesionales en materia de psicología.

Kuri González sostuvo que ya hay libros de texto en las Bodegas de la USEBEQ, pero antes de distribuirlos ordenó una revisión pedagógica, psicológica y jurídica del tema.

Explicó que el reporte que emita esa comisión será consensuado con los padres de familia y llamó a ser sensatos en esta controversia.

“Yo creo que es un momento de sensatez, de no arrebato; de sensatez, porque lo que estamos pensando o lastimando o apoyando sería los niños que sin ninguna duda son nuestro mayor interés” dijo.

Adelantó que ya se revisaron algunos libros de texto en los cuales no se encontró sentido ideológico inclinado al comunismo, como se mencionó en algunos espacios de información.

“Ahorita tengo entendido que han revisado de primero a tercero de primaria, lo que me han dicho es que no ven un sentido ideológico, sí hay fallas en fechas, hay fallas en algunas cuestiones de edición, pero no en lo que se refiere a la parte ideológica por lo menos de primero a tercero de primaria”, manifestó el mandatario estatal en el marco del programa contigo informamos.

La misma postura fue compartida por la senadora Olga Sánchez Cordero al subrayar que estos materiales cumplen con el principio constitucional de laicidad y conocimiento científico.

La legisladora llamó a que los padres de familia revisen en profundidad el contenido y observen que se trata de otra manera de acercar el conocimiento a la niñez pero sin ideología.

“Yo quiero que los padres de familia revisen en profundidad los libros de texto, es otra manera de enseñar y de acercarse al conocimiento y construir en México distinto, yo no veo por ningún lado la ideologización o que algún tipo de ideología esté en los libros yo creo que se está respetando al principio constitucional de laicidad del conocimiento científico y con la educación sexual”.

La unión Nacional de padres de familia sostuvo una conferencia en la que solicitó al gobernador que detenga la distribución de los libros de texto argumentando que cuentan con errores históricos geográficos y cuentan con ideologización que pone en riesgo a los estudiantes de educación básica.

Argumentaron que además de los estudiantes, los docentes también se verán afectados con el material educativo