Exigen asociaciones y habitantes de Colón, alcalde cumpla con Unidad de Control animal

El municipio de Colón no tiene una política y unidad para el control animal. (Cortesía)

Zoonosis, ataques a ganado y a personas, abandono y maltrato de perros y gatos, así como un crecimiento sin control de la población de animales en calle, son algunas de las problemáticas que se han originado en el municipio de Colón al no tener una política y unidad para el control animal, denunció, Sonia Leticia Chávez Cervantes, presidenta de la asociación de protección animal Tlalticpac Tonal Alma de la Tierra.

A pesar de la obligatoriedad, que comenzó desde el año 2000 y que se refrendó en el Código Ambiental del estado de Querétaro, publicado desde diciembre de 2021, los municipios de Amealco, Arroyo Seco, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y Peñamiller no han creado dichas unidades.

Refirió que como asociación llevan una década trabajando en Colón, en campañas de esterilización, rescates, pláticas de concientización, pero los esfuerzos se han visto rebasados, por lo que recordó que el objetivo de las Unidades de Atención Animal Municipal es dar solución humanitaria y profesional a estos problemas.

“Pero este municipio continúa fingiendo que el problema no existe, y cuando la ciudadanía se los requiere se limitan a decir “no contamos con ese servicio”, así no solo gobierno y ciudadanos incurren en DELITOS tales como envenenamiento, ahorcamiento, abandono y otros, para “solucionar” el problema”, por lo cual este viernes se presentará un documento con el respaldo de 200 firmas ciudadanas para que no se continúe negando esta obligación.

Así mismo, adelantó que se buscará la intervención de la Secretaría de Salud, al tratarse de un tema de salud pública, ya que lamentó no se ha encontrado respaldo ni de regidores ni de legisladores para realizar este llamado a la autoridad municipal.

Reconoció que la única forma de obligar a la autoridad municipal es la organización y exigencia ciudadana, ya que las acciones de las asociaciones “no son significativas para la resolución de los problemas”, pero estudios demuestran que solo cuando se consigue esterilizar el 70% de la población canina y felina en un periodo de 6 meses, se observa una baja notoria en los animales de calle.