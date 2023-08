Lo que mi partido requiera y donde requiera: Paulina Aguado sobre su futuro

En entrevista con Publimetro, Aguado Romero afirma que en el PAN hay muy buenos perfiles para el Senado de la República y para la presidencia municipal de Querétaro, posiciones a las que la diputada federal apunta.

“Todo sí, todo sí, lo que mi partido requiera y en donde lo requiera, vamos a estar listos”, dijo a la pregunta de su entre esos perfiles está ella.

“Hemos estado trabajando, no de un año, no de una aspiración de 8 meses de tres años, yo llevo 20 años en el servicio público, conociendo mi estado, conociendo mi municipio y trabajando mucho”, dijo.

Paulina Aguado, quien desde el año 2000 ha estado inmersa en la administración pública, siempre relacionada al arte y al turismo, afirma que hay pláticas.

“Esto se tiene que platicar, se tiene que acordar y tengo esa posibilidad. A mí me dicen ‘vas’, ‘dale para adelante’, ‘dale con todo’. Hay necesidad de perfiles de muchas mujeres, yo me siento muy honrada de que me den la oportunidad de participar, de siquiera pensarlo que ya es importante uno no se manda solo”, indicó.

Sostuvo que los factores que se deberían tomar en cuenta para la definición de perfiles rumbo al 2024 en los cargos locales, son, en primer lugar el currículo, la trayectoria limpia y honesta de los perfiles, el conocimiento de la ciudadanía que se mide por las encuestas.

“Yo llevo dos años en la Legislatura, casi los dos años ya, pues con una iniciativa aprobada que es muy difícil, que tiene impacto presupuestal con un trabajo legislativo, tengo la vice coordinación de la bancada del PAN que se la dan a muy pocos y ahorita creo que sí es el momento de poder decir bueno pues si me dan la oportunidad, con mucho gusto vamos a estar presentes”, sostuvo.

Afirmó que con todos los aspirantes, tanto al senado como a la alcaldía capitalina, tiene una buena relación durante un periodo de más de 20 años.

“Yo veo en tanto Lupita (Murguía) como a Luis (Bernardo Nava), que me ha tocado compartir con el gabinete, tanto en el municipio, como en el estado. Veo gente muy valiosa, veo gente preparada y eso me gusta, me gusta que tengamos una buena competencia que los perfiles sean buenos y los respeto también los respeto mucho su trayectoria su trabajo.

“Definidos estamos, el chiste es que en el momento el partido empiece a pues a sentarnos a todos y a empezar a definir qué va a pasar. Esas definiciones se toman en la mesa del partido y en esas estamos”, refirió.