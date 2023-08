Gobierno entrega apoyo económico a madres buscadoras

El gobierno estatal de Querétaro otorgó 100 mil pesos de apoyo para traslados, comidas y hospedaje a las madres que buscarán en la entidad a sus hijos desaparecidos durante lo que resta del mes de agosto, confirmó la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía.

Luego de que una brigada de madres buscadoras anunciara que realizará trabajos de búsqueda en vida en territorio queretano, la funcionaria informó que serán de 80 a 100 las mujeres que recibirán asilo desde este martes y hasta el 31 de agosto en un convento de El Pueblito, en Corregidora.

Junto con los recursos, el gobierno estatal dará acompañamiento a las mujeres a través de la Comisión Local de Búsqueda de la Secretaría de Gobierno. Además, el gobierno municipal de Querétaro donó 100 colchonetas para la pernocta de las madres, indicó Murguía Gutiérrez.

“El apoyo que a nosotros nos toca como Secretaría de Gobierno de brindar los apoyos materiales que podemos proporcionarles, el acompañamiento por parte de la Comisión, por parte de Protección Civil y solicitarlo a Seguridad Ciudadana también en los diversos municipios y en el estado”, dijo.

Señaló que los municipios en donde realizarán la búsqueda serán Querétaro, Corregidora, El Marqués, Tequisquiapan, Amealco, Pedro Escobedo, Jalpan de Serra y San Juan del Río.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri reafirmó que su gobierno dará las facilidades necesarias a las madres para realizar su búsqueda. Condenó la desaparición de personas en México en el contexto de violencia, pero sostuvo que es un fenómeno que no ocurre en la entidad.

“Desgraciadamente, es una realidad del país, y afortunadamente no es una realidad en Querétaro. Lo primero que hay que hacer es combatir la delincuencia, si las personas se van por su propia voluntad no se puede hacer nada, pero si las personas no se van por su voluntad, que es lo que está complicado, que está pasando en muchas partes del país, por lo tanto, lo que necesitamos es certidumbre jurídica”, sostuvo.