Municipio proyecta colocación de cámaras y botones de asistencia en Centro histórico

El Municipio de Querétaro, tiene proyectada la colocación de cámaras de videovigilancia y 11 botones de asistencia en el Centro Histórico como una estrategia para reforzar la seguridad en la zona, detalló Juan Luis Ferrusca, secretario de seguridad pública municipal.

Hasta el momento, aunque no precisó el número de cámaras a considerar, montos y ubicación de estas herramientas, remarcó que ya están en pláticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro para lograr el permiso para su colocación.

“Tenemos trabajos avanzados y vamos a colocar más cámaras y botones de asistencia en el primer cuadro de la ciudad, y no lo podemos hacer de manera libre por estas restricciones del INAH, pero tenemos información positiva, y que extraoficialmente podrían autorizarnos hasta 11 botones de asistencia”, adelantó.

Aunque en días pasados la directora del INAH precisó que el proyecto planteaba 80 cámaras, el secretario apuntó que podría inclusive superarse esta cifra.

Ante la presencia de poblaciones callejeras, precisó que, si no están cometiendo un ilícito o una falta administrativa, no puede ser retirados de los lugares, por lo que recomendó no incurrir en situaciones de discriminación, pero pidió a la población que ante cualquier incidente que se suscite en esta zona se realice el llamado oportuno al 911, y que no solo quede en redes sociales.

“Han dado cuenta de algunas situaciones que se suscitan en el centro con vídeos, sin embargo, no hay activaciones a la línea de emergencia, y lo que le solicitamos muy respetuosamente a los ciudadanos es que procuren hacer un llamado oportuno para prestarles auxilio”, pidió.

Resaltó que, adicional a estos esfuerzos, también se reforzó la operación policial, y se hizo rotación de mandos policiales en todo el municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones para todo el municipio.