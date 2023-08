Querétaro y Embajada de EUA lanzan becas de movilidad para estudiantes

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, firmaron un convenio para el lanzamiento del programa “Beca Embajadores Bicentenario”, con el cual se entregarán hasta 100 becas de movilidad a estudiantes queretanos.

Como parte de las celebraciones por los 200 años de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la embajada implementó dicho programa para el intercambio educativo y cultural, mediante el cual se entregarán becas de 90 mil pesos a universitarios que cursen carreras enfocadas en la tecnología, las matemáticas o la ciencia.

Kuri González resaltó que los intercambios académicos fortalecen la visión de los estudiantes sobre los retos en México como el combate a la inseguridad, para la cual, dijo, existen una estrecha colaboración con Estados Unidos. Además, destacó que aquel país es el principal socio comercial extranjero de Querétaro, en donde existen 540 empresas estadounidenses con una inversión directa que ronda los 7 mil millones de dólares anuales.

“Las oportunidades no se pierden, solo alguien más las toma. Por eso inscríbanse a esta oportunidad que les está dando el gobierno de EEUU. En este momento de cambio radical, en unos años podríamos llegar a no reconocer al mundo, y quien no se adapte puede desaparecer” dijo.

El embajador Ken Salazar reconoció la labor del gobierno estatal para consolidar el programa en la entidad, sobre la cual resaltó su posición a nivel nacional en seguridad y desarrollo económico.

“Lo que ha hecho con su liderazgo en Querétaro en los distintos temas que vemos, como oportunidades con Estados Unidos, desde la energía hasta la seguridad, nosotros le damos las gracias y un aplauso. He trabajado con los 32 estados y este es un gabinete ejemplar”, sostuvo.