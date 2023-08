Fiscalía y SSC siguen sin colaborar con Madres Buscadoras, no permiten búsqueda en centros penitenciarios y servicio médico forense

A 5 días de actividades en el estado, integrantes de la brigada de la Jornada de Búsqueda Nacional en Vida de personas desaparecidas, siguen sin encontrar la colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La coordinadora y representante del colectivo Desaparecidos Querétaro, Yadira González, sentenció que, de no encontrar apertura de las instituciones queretanas, “regresaremos las veces que sean necesarias” hasta que las autoridades reconozcan la responsabilidad y obligación que tienen ante este crimen de lesa humanidad.

Al momento se han realizado jornadas de búsqueda en hospitales, anexos, así como concientizaciones y pláticas en plazas públicas de los municipios de Querétaro, Jalpan, San Juan del Río, Tequisquiapan y Amealco.

Aun con las limitantes, señaló que se tiene un saldo de 5 probables positivos, es decir, información de personas que abren una línea de investigación para poderlas encontrar, pero que requieren de trabajo, verificación y de seguir rastros, además de 6 familias localizadas, que no se les había brindado una atención jurídica adecuada, y que se unen a este colectivo.

“También encontramos a las familias que están desaparecidas jurídicamente, que sus derechos están vulnerados y desaparecidos, se unen al colectivo y podemos acompañarles y acompañarnos, y eso ya es una luz de esperanza, una situación muy positiva y ya vale la pena la jornada”, resaltó.

Recordó que meses previos, a esta actividad, se enviaron oficios de diversas instituciones nacionales e internacionales a la FGE, SSC y del sistema penitenciario, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la fiscalía general de la República e inclusive de la ONU, sin que fueran escuchadas.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que por temas de agenda no se podía reunir vía Zoom con todas estas instituciones y la Búsqueda Nacional en vida para exponerles esta necesidad y el Semefo dice que dentro de sus instalaciones no tiene personas con vida y que no teníamos nada que ir a hacer, después de esa contestación ya no hubo más”, comentó.

En el caso del centro penitenciario de Jalpan, narró que se tuvo que ir a tocar la puerta para pedir el acceso, y su director escuchó los motivos por los cuales requieren el ingreso a estos lugares, quien se comprometió a exponer estos argumentos a sus superiores y así lograr “destrabar” el tema.