Adelantan madres buscadoras que habrá denuncias por agresiones

En su octavo día de actividades en Querétaro, madres y padres de la brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adelantaron que ya se están asesorando para presentar las denuncias correspondientes por los hechos del pasado lunes que subrayaron dejaron daños físicos y emocionales.

“Estamos viendo el proceso, nos están asesorando y se van a interponer las denuncias correspondientes, desgraciadamente y con todo el temor que nos lleva tenemos que regresar a la Fiscalía para poner la denuncia”, precisó Yadira González.

Amnistía Internacional, ONU y otras redes de apoyo nacional están acompañando para presentar las denuncias, adicionales a la queja que ya se interpuso ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

En tanto, este miércoles realizaron labores de revisión de archivos en el Hospital del Niño y la Mujer, en donde reiteraron la necesidad de revisar los registros del Servicio Médico Forense y centros penitenciarios, así como las acciones de búsqueda en campo en donde también se han encontrado a las familias que caminan solas y sin el apoyo de un colectivo y sin la debida atención jurídica.

En este marco, Carlos Trujillo, coordinador de Enlaces e integrante de la Brigada Nacional, destacó que la propuesta que se busca proponer al estado es un modelo de intervención para que sociedad civil e instituciones se pueda llegar a la verdad de lo que pasa con la crisis de personas desaparecidas, y ante lo cual las instituciones han sido omisas.

“No es posible que en esa ceguera que se quieren poner por sí mismos, se permitan seguir bajo un modelo de intervención que hoy en día, ante la desgracia que vive el país, no da resultados y lo que las familias vienen a proponer es algo que además ha funcionado (...) Las familias estamos indignadas a nivel nacional por la agravante situación que se dio el día de antier con nuestros compañeros que no venían a otra cosa”, expresó al cuestionar lo que se busca ocultar en el estado.

En respuesta a estos señalamientos, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, destacó que el gobierno estatal siempre ha respetado las recomendaciones y llamados de organismos de Derechos Humanos, por lo que el mensaje emitido por el Alto Comisionado de la ONU-DH, respecto a las madres buscadoras, no será la excepción.

“En el gobierno de Querétaro siempre hemos respetado las recomendaciones, los llamados que hacen los organismos de derechos humanos y en este caso, evidentemente, bueno, pues es un llamado muy importante que hace la ONU como lo hace la Defensoría de los Derechos Humanos y se atiende”.

No obstante, omitió emitir una postura ante la confrontación de la Fiscalía y madres buscadoras, ya que señaló son actos de un operativo de un órgano autónomo y será el que emita más información al respecto.

CNDH no ha preguntado por queja interpuesta por madres buscadoras contra FGEQ

El titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado, señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no han tenido comunicación formal con el órgano local para atender el caso del conflicto entre la Fiscalía General del Estado y colectivos de madres buscadoras.

El ombdusman mencionó que, si bien personal de la CNDH está dando acompañamiento a las mujeres en su búsqueda, no se ha acercado a preguntar sobre la queja interpuesta en contra de la Fiscalía por las agresiones cometidas por su personal el pasado lunes hacia las madres que protestaban afuera de su sede. Además, el organismo a nivel nacional no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.

“Nosotros no tenemos conocimiento, incluso de las personas de la CNDH que hayan venido, cuando vienen del ámbito nacional, en ocasiones nos avisan, nos dan conocimiento, en este caso yo no tengo conocimiento, no ha habido una comunicación propiamente formal, pero seguimos con nuestras funciones y facultades”, dijo.

De acuerdo con datos de la DDHQ, en lo que va del año se contabilizan 61 quejas activas en contra de la Fiscalía General del Estado, siendo en su mayoría por falta de trato digno hacia las presuntas víctimas y falta de avance en investigaciones.