Fiscalía debe responder por enfrentamiento con madres buscadoras: Kuri

La Fiscalía General del Estado de Querétaro debe responder por las agresiones cometidas por su personal hacia el colectivo de madres buscadoras a las afueras de la sede del órgano judicial, sostuvo el gobernador Mauricio Kuri González.

Al ser cuestionado sobre el actuar de la Fiscalía para con las mujeres buscadoras, el mandatario estatal señaló que al ser una instancia autónoma, debe ser el titular, Alejandro Echeverría Cornejo, quien explique sobre el desalojo violento que cometió un centenar de sus trabajadores.

No obstante, pese a que las madres aseguraron haber sido agredidas físicamente, y que se difundió material en redes sociales sobre la confrontación, Kuri sostuvo que no ha visto pruebas de las agresiones, por lo que llamó a las madres buscadoras a mostrarlas.

“Yo no puedo disponer de un organismo autónomo como es la Fiscalía, ellos tendrán que responder”, dijo Kuri, y agregó: “Lo que sí les puedo decir es que por lo menos yo no he visto ningún video o alguna prueba que se haya lastimado a alguien, pero si ellos lo tienen, que lo presenten”.

Indicó que el miércoles, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, se reunió con las afectadas, quienes acordaron entregar los nombres de sus familiares desaparecidos para su búsqueda. Además, aseveró que su gobierno mantendrá la disposición de apoyarlas en su estancia en Querétaro, la cual concluirá el 31 de agosto.

Por su parte, el fiscal general, Alejandro Echeverría, acusó a los concertadores de la Secretaría de Gobierno de haber actuado sin capacidad en la atención a las madres buscadoras, lo que originó que personal de la Fiscalía actuara “conforme al protocolo interno”, produciendo la confrontación.

Justificó el desalojo violento al argumentar que el personal de la Fiscalía tenía la encomienda de abrir el edificio para dejar entrar un vehículo con un cadáver, pero que supuestamente no hubo disposición de las madres para permitir el paso.

También, pese a que las madres sostuvieron que el paso a los peatones estaba abierto, el fiscal señaló que había trabajadores de su dependencia y de un edifico cercano que no podían salir por el bloqueo. Aseveró que la Fiscalía ha sido una de las más involucradas en los trabajos de búsqueda de personas

“Lo único que se hizo fue defender la dignidad de un cuerpo humano que estaba al exterior durante más de ocho horas que estuvo en la calle, en el sol descomponiéndose pe, peroro también es importante mencionar que al interior, no solamente de la Fiscalía, sino de un edificio anexo que también está ahí a un costado, hubo personas sin comer, pero no se permitía el acceso a los vehículos”, dijo.

Además, la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, descartó que su dependencia haya atendido casos de golpes o contusiones tras lo ocurrido. Afirmó que se le dio atención médica a las madres en cuanto a problemas de hipertensión o diabetes, pero negó que se hayan presentado casos de lesiones.