Marchan contra libros de texto

Al menos un centenar de padres de familia realizaron una marcha por las calles del Centro Histórico de Querétaro para protestar en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos para el nuevo ciclo escolar.

Alrededor de las 11 de la mañana, los manifestantes se concentraron en la Alameda Hidalgo, para posteriormente recorrer la calle Corregidora y el andador 5 de Mayo hasta llegar a Plaza de Armas.

Con pancartas en mano y al grito de “Con los niños no”, los inconformes salieron a la calle para externar su rechazo hacia el contenido de los libros de texto de educación básica, al considerar que tiene una carga ideológica afín al gobierno federal y cuenta con deficiencias en la enseñanza de varias materias.

La consigna se replicó a nivel nacional, dando como resultado marchas en entidades como la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Nuevo León, Durango, Chiapas y Morelos.

El rechazo hacia los libros derivó en varios amparos en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual hasta el momento no podrá repartir los materiales en el Estado de México, Chihuahua y Coahuila, dado que jueces federales concedieron suspensiones provisionales en esas entidades para que se analicen los contenidos.

En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González anunció a mediados de agosto que el reparto de los libros se iba a frenar hasta que hubiera una resolución judicial. Tras un análisis con expertos académicos locales, se determinó que los contenidos no tienen una carga ideológica y que temas como los de la sexualidad están apegados a hechos científicos; no obstante, el mandatario estatal sostuvo que los libros tienen un enfoque de “comunidad” que no concuerda con la realidad de Querétaro.

También se detectaron “áreas de oportunidad” en matemáticas, ciencias y lectoescritura, por lo cual la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq) repartirá cuadernillos complementarios, que se usarán para evaluaciones bimestrales.

El titular de Usebeq, Raúl Iturralde, recalcó que la distribución se mantendrá paralizada hasta que la SEP indique lo contrario. En caso de que los amparos no favorezcan a la instancia federal, sugirió que una alternativa podría ser reutilizar los libros del ciclo anterior.

“Ese es uno de los escenarios, pero hasta el momento son escenarios nada más, no hay todavía una ruta totalmente definida. Sin embargo, es uno de los escenarios. Esperaríamos la indicación de la SEP y esperaríamos el avance de los asuntos que tiene el poder judicial”, dijo.

Se estima que este lunes volvieron a clases unos 380 mil niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria en todo el estado.