Crean empresa estatal para manejar Qrobús

A fin de que exista coordinación total en la administración, operación y servicio del transporte público del estado, el gobierno de Mauricio Kuri creará una empresa de carácter estatal.

De acuerdo con el mandatario estatal, las circunstancias actuales del estado y del transporte público hacen necesaria la creación de una empresa que opere bajo la conducción estatal.

Adelantó que la empresa, que no identificó por un nombre específico, tendrá la responsabilidad de otorgar un servicio de calidad a los usuarios, sin importar las circunstancias en las que se desarrolle el sistema.

Durante el ejercicio ‘Contigo Informamos’, Kuri González reconoció que las negociaciones con la empresa Movil Qrobús a la que le han sido canceladas más de 700 concesiones, han sido muy complicadas

“Y cuando los caminos ya son de Gobierno del Estado, pues ya no te pueden hacer eso de que los camiones no salgan o de que si no suben la tarifa. Entonces yo soy empresario. Siempre he creído que los gobiernos son malos empresarios, pero en este momento, en las circunstancias que tiene Querétaro en este momento, en un servicio tan esencial, de seguridad estatal y tan importante para el desplazamiento y para la competitividad de Querétaro sí necesitamos meter una empresa estatal para que sea parte de lo que venga para los próximos meses en Querétaro (en materia de transporte público)”, indicó el mandatario estatal.

Sostuvo que esta medida, que será detallada posteriormente, permitirá mejorar el servicio de forma ‘sustancial y profunda’.

“Queremos que la gente sí lo vea en un mejor servicio, que le mejore su calidad de vida. Lo que no queremos los queretanos es perder nuestra calidad de vida”, dijo.

Descarta sanciones a concesionarios por unidades chatarra

Asimismo, el Gobernador descartó que se puedan fincar responsabilidades a los concesionarios o a exfuncionarios por la adquisición de camiones de origen chino y de los cuales, hoy, el 40% están en calidad de chatarra.

Sin embargo, sostuvo que a fin de evitar que algo similar suceda, fue que ahora se buscó adquirir camiones de la marca Mercedes Benz, que ofrecen refacciones y mantenimiento accesibles.