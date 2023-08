Denuncian activistas, contaminación de río Extoraz; plantean diagnóstico a Conagua

Derivado de un prediagnóstico realizado por integrantes de Parlamento Abierto Ciudadano en Tolimán y Festival Agua que Corre, es Bernal el principal contaminante de un afluente del río Extoraz que lleva agua contaminada a Tolimán, por lo que este 31 de agosto se tendrá una reunión con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Víctor Reséndiz Velázquez, integrante de la organización, detalló que en esta primera reunión se planteará la necesidad de un diagnóstico completo para conocer qué o quién está contaminando, por lo que también se sumarán la Comisión Estatal de Aguas, y las autoridades de ambos municipios, ya que se detectó que Bernal no tiene planta tratadora.

“El principal motivo de esto es Bernal, que no tiene planta tratadora de aguas negras. El siguiente, es una planta tratadora ubicada en San Antonio de la Cal, la siguiente en San Pablo y otra planta en la cabecera municipal, que prácticamente da servicio a más del 60% del sistema de drenaje en Tolimán, y la última está establecida en una delegación llamada Casas Viejas. Y nosotros ya hemos presentado este prediagnóstico a la Conagua”, explicó.

En esta reunión, el municipio de Tolimán solicitará que se realicen acciones para el saneamiento de la microcuenca que inicia desde la colindancia de Bernal con San Antonio Tolimán hasta el fin del municipio, que es el cuerpo que está siendo contaminado.

Advirtió que, de no lograr acuerdos, se procederá con quejas y denuncias, y en caso de que las plantas tratadoras no estén funcionando o el municipio de Ezequiel Montes está liberando aguas residuales no tratadas, se tienen que realizar las clausuras correspondientes, no obstante, dijo se está a tiempo para poder dialogar.

Resaltó que la mayor preocupación es que esta contaminación de aguas superficiales contamine el acuífero que suministra agua a casi el 70% de la población del municipio.

Esto luego de que dieron a conocer que se rebasaron las firmas para ingresar una iniciativa ciudadana al municipio, para que se atienda este tema.